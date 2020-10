Euronics lancia un doppio volantino con sconti fino al 40% su tanti prodotti

Euronics segue due suoi diretti concorrenti, Trony ed Expert, e, mentre gli Amazon Prime Day sono appena finiti, lancia una nuova campagna di volantini, accomunati dal periodo di validità delle offerte, che però variano da regione a regione: si tratta di due volantini, invero interessanti, quello Star Days del gruppo “Nova” e quello No IVA del gruppo “Tufano”.

Volantino Euronics Star Days – Nova

Il primo volantino si chiama Star Days, valido fino al 28 ottobre 2020 solo nel Lazio, e offre sconti fino al 50% su una selezione di prodotti, la maggior parte dei quali acquistabili tramite finanziamento a tasso zero. Più che interessanti sono le offerte che riguardano gli smartphone Android, non mancano tuttavia smart TV, notebook, tablet e piccoli e grandi elettrodomestici (per tutte le altre si veda poi la galleria):

Redmi Note 9 a 199 euro

a 199 euro Huawei P30 Lite a 229 euro

a 229 euro Redmi Note 9 Pro a 269 euro

a 269 euro Samsung Galaxy A51 a 279 euro

a 279 euro Motorola Moto G9 Play a 179 euro

Volantino Euronics No IVA – Tufano

L’altro volantino si chiama No IVA, è valido fino al 28 ottobre 2020 soltanto in Campania e in questo caso promette uno sconto dell’IVA (pari al 18,03%) su tutti i prodotti evidenziati nel punto vendita. Così come per il volantino Star Days, non sono affatto male le offerte che interessano gli smartphone Android, per i quali è previsto uno sconto fino al 30% sul prezzo di listino (per le altre, come sempre, vedi la galleria):

LG K51S a 169,99 euro

a 169,99 euro OPPO Reno A73 a 299 euro

a 299 euro Samsung Galaxy S20 Plus a 777 euro

a 777 euro Samsung Galaxy Note 10 Lite a 490 euro

a 490 euro Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1089 euro

Fonte: Ultimoprezzo.com