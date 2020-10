I TV Sony XH90 e ZH8 si aggiornano con tante novità per l’HDMI 2.1

Se possedete uno fra i TV Sony XH90 o ZH8, in queste ore il colosso hi-tech ha iniziato a rilasciare un importante aggiornamento firmware che apre le porte ad alcune novità relative alla interfaccia HDMI 2.1.

Novità aggiornamento 6.4775 Sony ZH8 XH90

L’aggiornamento firmware 6.4775 (solo per il modello ZH8), infatti, rende disponibile la compatibilità al 4K con frequenza di refresh rate pari a 120 Hz, uno dei punti di forza di Xbox Series X e PlayStation 5.

Purtroppo l’update in questione non è ancora pronto per abilitare alcune delle più importanti specifiche delle specifiche HDMI 2.1, ovvero l’Auto Low Latency Mode (LLM) e il Variable Refresh Rate (VRR). Come riporta FlatpanelsHD entrambi i TV Sony devono ricevere l’okay da parte di un laboratorio per certificare il supporto alle feature sopracitate.

Questo ha evidentemente portato Sony a posticipare il firmware per attivare l’LLM e il VRR, puntando invece sulla compatibilità del segnale 4K a 120 Hz.

Come aggiornare Sony XH90 e ZH8

L’aggiornamento firmware per entrambi i TV Sony può essere scaricato automaticamente attivando l’apposita voce a livello del panello System software update annidato nel menu Help. Nel caso in cui il sistema non dovesse riconoscere la presenza dell’update, potete scaricare il firmware 6.4775 per Sony ZH8 tramite questo link. Per installarlo è necessario utilizzare una semplice chiavetta USB e seguire le istruzioni ufficiali che potete trovare al link qui sopra oppure tramite il video sottostante.