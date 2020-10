Satispay è disponibile negli oltre 400 punti vendita Autogrill d’Italia

Satispay e Autogrill annunciano un importante accordo che permette l’utilizzo dell’innovativo sistema di pagamento all’interno dei più di 400 punti vendita sparsi per l’Italia. Il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per i viaggiatori continua il suo percorso di digitalizzazione permettendo ai clienti pagamenti più semplici direttamente dallo smartphone.

Autogrill sceglie Satispay per i pagamenti da mobile

A partire da questo mese di ottobre è possibile pagare gli acquisti effettuati all’interno degli Autogrill italiani tramite Satispay, senza la necessità di “tirare fuori” carte di credito o contanti. Il servizio è già attivo in oltre 400 punti vendita tra autostrade, aeroporti e stazioni e garantisce un’esperienza di viaggio ancora più comoda, senza la necessità di toccare contanti o POS (che in questo periodo non fa mai male).

“Come Autogrill, siamo costantemente alla ricerca di soluzioni innovative che rendano la sosta nei nostri locali sempre più confortevole, affidabile e rapida. Nell’era COVID abbiamo dato un’ulteriore accelerazione al percorso di digitalizzazione che stiamo implementando con determinazione da anni, grazie anche a partner smart e visionari con cui lavoriamo per garantire ai nostri clienti una esperienza di viaggio unica” ha commentato Daniele Rizzo CIO Europe & Italia di Autogrill.

Pagare con Satispay in Autogrill è facilissimo: basta selezionare il punto vendita dalla lista dei negozi all’interno della stessa app (disponibile gratuitamente per iOS e Android, anche su Huawei AppGallery), oppure inquadrare il QR Code, ed effettuare la transazione con la carta di credito o di debito associata all’account. Il servizio, già disponibile in tanti negozi (anche di brand importanti come Esselunga, Trenord e Carrefour), vuole offrire semplicità e sicurezza agli utenti e convenienza agli stessi esercenti. Qui sotto i download.

Download per Android

Download per iOS