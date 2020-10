Realme ha deciso di inondare il mercato indiano con una raffica di prodotti intelligenti che vanno a creare un ecosistema molto variegato. Sono ben otto le novità annunciate oggi, tra cui una smart TV 4K, power bank, nuove cuffie e altri gadget decisamente interessanti.

Andiamo senza indugio a scoprire i dettagli delle novità di oggi, che potrebbero essere commercializzate anche sui mercati occidentali nel corso dei prossimi mesi. Vi parleremo inoltre di due cuffie Redmi disponibili sempre sul mercato indiano.

Realme Smart TV SLED 4K 55″

Utilizza la tecnologia SLED che utilizza una distribuzione bilanciata dei colori primari, permettendo di affaticare meno la vista. La smart TV Realme ha un pannello 4K da 55 pollici con supporto allo standard HDR10, CPU quad core Cortex-A53 a 1,2 GHz con GPI Mali-470 MP3, speaker e tweeter da 24 watt, Android TV 9.0 con Chromecast, Netflix, YouTube, Prive Video e molto altro.

In India sarà in vendita a partire da 16 ottobre al prezzo di 42.999 rupie, poco più di 540 euro.

Realme 100W soundbar

La compagna perfetta della nuova smart TV è indubbiamente la soundbar da 100 watt in grado di aumentare del 200% il suono della TV Realme. Dispone di quattro speaker full range da 2 pollici e 15 watt ciascuno, tweeter e un subwoofer da 5,25 pollici che permette di ottenere un sistema 2.1di ottima qualità.

La soundbar dispone di ingresso ottico, coassiale, HDMI (ARC), USB, Line-In, Aux-In e Bluetooth 5.0, per una connettività davvero completa. Nella confezione di vendita è presente un telecomando per gestire le fonti in ingresso. La soundbar Realme sarà in vendita dal 16 ottobre a 6.999 rupie, circa 88 euro.

Realme Buds Air Pro

Anche Realme entra nel mercato delle cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore. Le Realme Buds Air Pro dispongono del Transparency Mode che permette di ascoltare musica ma di sentire i suoni dall’ambiente circostante. Durante le chiamate si attiva la Environmental Noise Cancellation per ridurre i suoni ambientali.

L’autonomia arriva a 5 ore con cancellazione del rumore attiva e 28 ore con la cancellazione spenta, includendo l’autonomia che può essere ottenuta con la batteria interna della custodia di ricarica. Tra le altre caratteristiche troviamo Bluetooth 5.0, Google Fast Pair, IPX4, Bass Boost e Smart Wear Detection.

Le Realme Buds Air pro saranno in vendita dal 16 ottobre a 4.99 rupie, circa 63 euro.

Realme Buds Wireless Pro

Leggermente più economiche le Realme Buds Wireless pro, con gli auricolari collegati da un collarino, cancellazione attiva del rumore e supporto al codec LDAC. È inoltre possibile collegare le cuffie a due dispositivi e passare in un attimo da uno all’altro premendo il tasto multifunzione.

La batteria da 160 mAh garantisce fino a 16 ore di autonomia con cancellazione attiva in funzione, e 22 ore con tale funzione disattivata. Il peso è di 33 grammi ed è presente la certificazione IPX4. Il prezzo di vendita è di 3.999 rupie, circa 50 euro, con le vendite al via dal 16 ottobre.

Realme 20000mAh Power Bank

Uno degli accessori presentati oggi è un power bank da 20.000 mAh, con due uscite USB-A e una USB Type-C. Quest’ultima porta permette la ricarica rapida a 18 watt (in entrambi i sensi), stessa potenza erogata dalle altre due porte.

Il nuovo power bank è disponibile nei colori giallo e nero a partire dal 16 ottobre a 1.599 rupie, circa 20 euro.

Realme Smart Cam 360

La smart Cam 360 offre registrazione a 1080p, distanza visiva di 10 metri e illuminatore a infrarossi per la visione notturna. La registrazione può avvenire in modalità continua con registrazione su microSD fino a 128 GB. La vendita inizierà il 16 ottobre a 2.999 rupie, circa 38 euro.

Realme N1 Sonic Electric Toothbrush

Il secondo spazzolino elettrico di Realme, il modello N1 Sonic, può vibrare 20.ooo volte al minuto e utilizza setole Dupont con trattamento antibatterico. Due le colorazioni a disposizione, mentre la certificazione IPX7 ne garantisce la resistenza all’acqua. Sarà in vendita dal 16 ottobre a 799 rupie, circa 10 euro.

Realme Selfie tripod

Costerà invece 1.199 rupie, più o meno 15 euro, il Selfie Tripod, con controllo remoto Bluetooth per gli scatti, gambo estensibile fino a 60 centimetri e tripode per i selfie. Le vendite inizieranno il 13 ottobre.

Realme Smart Plug

Chiudiamo con Realme Smart Plug, una presa intelligente che può essere controllata tramite l’app Realme Link ma anche tramite Google Assistant o Amazon Alexa. Dispone di una serie di protezioni contro gli sbalzi di corrente e i corto circuiti. Il prezzo è di 799 rupie, circa 10 euro, con vendite al via il 16 ottobre.

Redmi SonicBass e Earbuds 2C

In mezzo a questo mare di prodotti Realme trovano posto anche due paia di Redmi, brand che punta alla stessa fascia di mercato. Si tratta delle cuffie TWS Redmi Earbuds 2c e del modello con archetto da collo SonicBass.

Le SonicBass offrono doppio microfono per la cancellazione del rumore, pulsante multifunzione, certificazione IPX4 e autonomia di 12 ore. Il prezzo di vendita in India è di 1.299 rupie, circa 16 euro.

Leggermente più costose, 1.499 rupie (circa 19 euro) le Redmi Earbuds 2C, con certificazione IPX4, 12 ore di autonomia grazie al case di ricarica e un design sostanzialmente invariato rispetto agli altri modelli della serie.