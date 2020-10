Razer e CORSAIR presentano tre nuovi prodotti dedicati ai gamer incalliti: arrivano in Italia le tastiere meccaniche Razer BlackWidow V3 e V3 Tenkeyless e il mouse CORSAIR KATAR PRO Wireless. Scopriamo insieme tutte le peculiarità e le caratteristiche che rendono questi accessori l’ideale per videogiocare da PC.

Razer BlackWidow V3 e V3 Tenkeyless

Continua la tradizione di tastiere meccaniche da gaming con Razer BlackWidow V3 e V3 Tenkeyless, ricche di miglioramenti e di funzionalità studiate per dominare il campo da gioco (qualunque esso sia). Rimangono il design e le caratteristiche apprezzate nelle precedenti generazioni, alle quali si aggiungono perfezionamenti e aggiornamenti.

Centrali nella nuova tastiera BlackWidow V3 sono i Razer Mechanical Switch, disponibili sia con l’attuazione precisa della versione Green sia con la sensazione discreta e più lineare di quella Yellow, ora dotata di smorzatori di suono in silicone per una maggiore silenziosità. I “sidewall” supplementari garantiscono una migliorata stabilità, grazie alla quale gli Switch risultato affidabili e resistenti fino a 80 milioni di battute. Entrambe le tipologie di Switch possono contare su un alloggiamento trasparente, che permette di sottolineare gli effetti di Razer Chroma RGB: oltre 150 giochi con integrazione RGB Lighting, per effetti luminosi dinamici e maggiore immersione.

Altra novità della nuova tastiera da gaming Razer è il Digital Roller multifunzione: la rotella può essere sfruttata per controllare il volume e la riproduzione di contenuti e riprogrammata con Razer Synapse 3 per qualsiasi funzione si desideri. Completano i miglioramenti i passi avanti fatti nello chassis di alluminio e la presenza di un poggia polsi ergonomico per le sessioni più lunghe.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless conserva molte delle caratteristiche della “sorella”, ma in un fattore di forma ridotto che favorisce la portabilità. Anch’essa disponibile con Razer Green Mechanical Switch o con versione Yellow, grazie a Synapse 3 può essere programmata e rimappata a piacimento, sempre contando sull’illuminazione personalizzata offerta da Razer Chrome RGB.

Razer BlackWidow V3 e V3 Tenkeyless sono disponibili all’acquisto sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di rispettivamente 149,99 e 109,99 euro.

CORSAIR KATAR PRO Wireless

Se siete alla ricerca di un nuovo mouse senza fili da gaming potreste essere più interessati a CORSAIR KATAR PRO Wireless. Grazie al peso di appena 96 grammi risulta il prodotto giusto per i giochi FPS o MOBA (e non solo): la forma compatta è stata studiata per una presa ottimale, mentre la tecnologia Slipstream wireless garantisce una latenza inferiore a 1 ms.

Il mouse è dotato di sensore ottico da 10.000 DPI, con tre impostazioni tra cui scegliere, e di sei pulsanti interamente programmabili (con CORSAIR iCUE): per quanto riguarda l’autonomia, KATAR PRO è alimentato da una singola batteria AA e può arrivare a circa 135 ore di utilizzo.

CORSAIR KATAR PRO Wireless è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 49,99 euro.

Potrebbe interessarti: Razer svela le nuove generazioni di accessori da gaming di fascia alta