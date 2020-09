Razer, leader nel settore degli accessori da gaming di fascia alta, in queste ore svela le nuove periferiche per innalzare verso nuovi livelli una serie di prodotti iconici e amatissimi dai videogiocatori di tutto il mondo. L’azienda annuncia le cuffie over ear Razer BlackShark V2 Pro, il mouse Razer DeathAdder V2 Pro e la tastiera meccanica Razer BlackWidow V3 Pro.

Specifiche e design Razer BlackShark V2 Pro

Come accessorio da gaming indicato per i videogiocatori esigenti e alla ricerca di un suono pulito e cristallino, le cuffie Razer BlackShark V2 Pro offrono importantissimi avanzamenti tecnologici per quanto riguarda la componente acustica e per il microfono. Grazie alla tecnologia Razer HyperSpeed Wireless possono garantire un audio immersivo in modalità wireless e fino a 24 ore di autonomia.

I driver Razer TriForce Titanium da 50 mm possono offrire al giocatore un audio ancora più nitido su tutte le frequenze acustiche, mentre con il THX Spatial Audio il suono è libero di muoversi a 360° e offrire così una chiara indicazione circa la posizione dei nemici in gioco.

L’archetto in morbida gomma e i grandi padiglioni in tessuto similpelle in memory foam sono il connubio perfetto per i giocatori che hanno necessità di indossare le cuffie per lunghe sessioni di gioco senza affaticare il collo e le orecchie.

Prezzo e disponibilità Razer BlackShark V2 Pro

Le cuffie Razer BlackShark V2 Pro sbarcano a questo link di Amazon al prezzo di 199,99 euro.

Specifiche e design Razer DeathAdder V2 Pro

Nel mondo del gaming la precisione è l’elemento fondamentale per chi ama giocare a livelli alti. I mouse Razer sono da sempre riconosciuti come i migliori sul mercato per via dell’elevata precisione del sensore, e Razer DeathAdder V2 Pro abbraccia adesso la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless.

Grazie a tre modalità di connessione e fino a 120 ore di autonomia tramite Bluetooth, 70 ore con latenza ultra bassa tramite Razer HyperSpeed Wireless oppure tramite il cavo Razer Speedflex, tutti i giocatori possono immergersi in lunghe sessione di gaming sfruttando le modalità di connessione preferite.

I tasti Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione offrono un feedback più chiaro e deciso alla pressione e riducono la probabilità di doppi click indesiderati. Munito di 8 tasti riprogrammabili tramite l’apposita applicazione per desktop, può contare sul sensore ottico Razer Focus+ da 20 mila DPI, grip laterali per una migliore ergonomia e piedini in PTFE.

Prezzo e disponibilità Razer DeathAdder V2 Pro

Il mouse Razer DeathAdder V2 Pro compare su questa pagina di Amazon ma non è ancora disponibile all’acquisto, anche se lo sarà certamente a partire dalle prossime ore. Il prezzo del mouse è pari a 149,99 euro.

Specifiche e design Razer BlackWidow V3 Pro

Il trio di assi di Razer si conclude con la tastiera meccanica Razer BlackWidow V3 Pro. Munita dei nuovi tasti Razer Mechanical Switch e di un nuovo alloggiamento dei tasti trasparente, i giocatori che amano variare la retroilluminazione dei tasti potranno sfruttare la tecnologia Razer Chroma RGB per personalizzare a proprio piacimento l’illuminazione della tastiera.

I Razer Yellow Mechanical Switch attutiscono il rumore dei tasti durante la digitazione tramite la presenza di specifici riduttori in silicone posti sotto ogni tasto della tastiera, mentre il telaio in alluminio e i tasti multimediali dedicati garantiscono durabilità nel tempo e gestione senza compromessi di ogni operazione svolta al computer.

Prezzo e disponibilità Razer BlackWidow V3 Pro

È possibile trovare la tastiera Razer BlackWidow V3 Pro a questo link di Amazon al prezzo di 221 euro, di poco inferiore al prezzo di 249,99 euro di listino.