Negli scorsi giorni Eni e tado° hanno siglato una partnership storica per guidare il colosso energetico all’interno del mercato italiano della smart home. Sempre più italiani si stanno infatti affidando alle molte soluzioni di domotica per risparmiare sul consumo della corrente elettrica e del gas, e il colosso energetico ha deciso di collaborare con la giovane ma solida compagnia tedesca per arricchire la proposta commerciale per l’efficienza energetica.

Insieme per il mercato della smart home

“La partnership con un’azienda sostenibile e riconosciuta in Europa come tado° è strategica per noi, ed è linea con la mission di Eni gas e luce di offrire soluzioni tecnologiche innovative agli italiani, per portare comfort e tranquillità nelle loro case e assisterli nell’utilizzare meglio l’energia, per usarne meno”, sottolinea Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce.

Tramite i termostati intelligenti tado° gli utenti italiani sono in grado di risparmiare fino al 31% sui costi del riscaldamento. Inoltre, grazie all’Ecobonus, è possibile ottenere il 65% della riduzione della spesa di acquisto di una caldaia a condensazione con sistema di termoregolazione evoluto. Eni gas e luce si occuperà di tutta la documentazione assicurando al cliente di sostenere solo il 35% del costo del listino della caldaia.

Dal canto suo, Toon Bouten, CEO di tado°, dichiara che “Eni gas e luce in Italia sta supportando i propri clienti nel condurre una rivoluzione sostenibile per le proprie abitazioni. tado° è lieta di collaborare con Eni gas e luce per fornire agli italiani soluzioni energeticamente sostenibili a prezzi equi“.

Potete visitare il seguente link se siete interessati a conoscere di più sui prodotti e sull’offerta Eni luce e gas.

