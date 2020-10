Il team di sviluppatori di WhatsApp non è impegnato nel costante miglioramento della sola applicazione Android ma anche del client Web di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione.

Le novità di WhatsApp Web versione 2.2039.9

Con tale release del client Web il team di WhatsApp ha introdotto una scorciatoia per il Catalogo, feature già implementata nelle versioni dedicate alle applicazioni per dispositivi Android e iOS.

Tale scorciatoia è visibile nelle chat business, ovviamente nel caso in cui l’azienda offra un catalogo.

Un’altra novità è rappresentata dall’inserimento dell’opzione che consente di silenziare una chat per sempre, feature che è stata aggiunta nelle scorse ore anche nell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS:

C’è anche una terza novità in tale release del client Web della popolare piattaforma di messaggistica: ci riferiamo alle nuove icone per gli allegati (feature già apparsa in una precedente versione).

Questa nuova versione di WhatsApp Web è già stata rilasciata e dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti. Potete accedere al client dell’app di messaggistica seguendo questo link.

