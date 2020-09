Vodafone TV, il servizio che integra in un’unica piattaforma i contenuti on demand, l’Internet TV e il meglio della TV tradizionale, ha rinnovato il proprio portafoglio di pacchetti streaming (Intrattenimento, Sport Plus e Sport Plus e Intrattenimento) e per l’occasione propone a tutti i clienti che ne attivano uno un inaspettato ma interessante regalo.

Vodafone TV regala 12 mesi di Amazon Prime

Attivando uno tra i pacchetti “Intrattenimento”, “Sport Plus” e “Sport Plus e Intrattenimento” di Vodafone TV, si potrà ottenere Amazon Prime gratis per 12 mesi, servizio che dà diritto a vantaggi esclusivi, come le spedizioni gratuite illimitate (anche in 1 giorno per tanti prodotti), 40 ore di musica al mese senza pubblicità con Amazon Music e la visione di tutti i contenuti in streaming di Prime Video. E’ bene precisare che con i due pacchetti “Sport Plus” e “Sport Plus e Intrattenimento” vengono offerti anche 6 mesi di abbonamento di DAZN, al termine dei quali si rinnoverà, salvo disdetta, in automatico a 9,99 euro in più al mese.

Sottolineiamo, tra l’altro, che restano inclusi tra i contenuti base di Vodafone TV, che si possono attivare da soli (senza NOW TV o DAZN) con la promozione Vodafone TV Base, i 6 mesi gratuiti di Amazon Prime. Terminato il periodo promozionale, Amazon Prime si rinnova in automatico al costo di 3,99 euro al mese, con addebito in fattura Vodafone.