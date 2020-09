Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti nel 2003, PayPal Business Debit Mastercard fa ufficialmente il suo sbarco anche in Italia. Per chi non la conoscesse, si tratta di una carta pensata per i professionisti e le piccole imprese di accedere istantaneamente ai fondi presenti su PayPal evitando invece di attendere i classici giorni per il trasferimento di fondi al proprio conto corrente.

Una carta a misura di impresa

Sprovvista di canone e di commissioni sulle transazioni internazionali, PayPal Business Debit Mastercard offre un cashback pari allo 0,5% settimanale per tutte le operazioni idonee, mentre il prelievo di contanti presso tutti i bancomat del mondo comporta una commissione fissa pari a 2 euro.

La carta si presenta quindi ideale per le realtà commerciali che hanno bisogno di una soluzione per coprire le spese aziendali come: viaggi di lavoro, forniture, servizi postali, colazioni di lavoro, spese di marketing e costi di trasporto.

Sono però presenti alcuni limiti per quanto riguarda i prelievi in contanti e per gli acquisti giornalieri: i titolari della carta PayPal Business Debit Mastercard possono prelevare massimo 350 euro in contati al giorno ed effettuare acquisti giornalieri di 6000 euro.

Se siete interessati al servizio potete scoprire tutte le ulteriori informazioni e come attivare PayPal Business Debit Mastercard cliccando questo link.