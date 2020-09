Tra i tantissimi dispositivi per la smart home realizzati da Xiaomi ci sono anche numerosi sensori di temperatura, utili soprattutto per attivare automatismi che migliorino la qualità della nostra vita.

Oggi vogliamo segnalarvi un termometro/igrometro digitale molto compatto, che può facilmente trovare posto in qualsiasi ambiente, con un piccolo schermo e connettività Bluetooth. Se possedete un gateway Bluetooth targato Xiaomi, o uno dei tanti dispositivi del brand cinese che integrano tale funzione, potrete accedere ai dati del sensore anche quando non siete in casa.

È possibile utilizzare le rilevazioni per automatizzare l’accensione dell’impianto di riscaldamento o condizionamento, accendere un ventilatore Xiaomi, attivare una tenda motorizzata o qualsiasi altra funzione vi venga in mente. Il piccolo dispositivo può essere collocato su qualsiasi superficie o fissato a pareti o mobili grazie al biadesivo presente nella confezione di vendita.

La batteria è facilmente sostituibile dall’utente, è una comune CR2032, e garantisce almeno 12 mesi di autonomia prima della sostituzione. Sul display, oltre alla temperatura e alla percentuale di umidità relativa, viene visualizzata una emoticon che rappresenta la sensazione di benessere.

Con temperatura e umidità accettabili vedrete una faccina sorridente, ma se uno dei due valori, o entrambi, saranno al di fuori di un range accettabile, vedrete la emoticon cambiare di conseguenza. Il controllo del termometro avviene attraverso Xiaomi Home, l’applicazione che permette di gestire tutti i dispositivi intelligenti di Xiaomi.

Il controllo del termometro avviene attraverso Xiaomi Home, l'applicazione che permette di gestire tutti i dispositivi intelligenti di Xiaomi.

