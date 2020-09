Xiaomi non è nuova a lanciare nuovi prodotti per la smart home ed in queste ore svela una moltitudine di dispositivi per la cura della persona e non solo.

Specifiche Mijia Braun Electric Shaver

Mijia Bran Electric Shaver è un rasoio elettrico caratterizzato da un design compatto e ideale per essere facilmente trasportato all’interno di un comodo astuccio da viaggio. Le lame per tagliare la barba sono realizzate in acciaio inossidabile tedesco, e può anche essere facilmente lavato sotto l’acqua corrente grazie alla impermeabilità della struttura.

Il motore raggiunge una rotazione al minuto pari a 7200 e dispone di una serie di componenti interni in grado di adattarsi facilmente ai contorni del volto. L’azienda dichiara che la batteria è in grado di offrire un’autonomia pari a 40 minuti di utilizzo (circa 21 giorni di utilizzo se utilizzato ogni giorno per 3 minuti) e la ricarica rapida porta la batteria al 100% dopo appena un’ora.

Prezzo e disponibilità Mijia Braun Electric Shaver

Mijia Braun Electric Shaver è in fase di crowfunding in Cina a partire da oggi al prezzo di 199 yuan, circa 24 euro, con l’inizio delle consegne a partire dal prossimo 14 ottobre. Il rasoio avrà un costo finale di 249 yuan, circa 31 euro, alla fine della campagna di raccolta fondi.

Specifiche Mijia Mite Eliminator Wired

Mijia Mite Eliminator Wired è un particolare dispositivo studiato per eliminare impurità, peli e acari dalle superfici morbide come materassi oppure divani. Affiancato anche dalla versione senza fili, questa variante dispone di un maggiore potere aspirante ed un motore interno più prestante. Il device ha un design compatto e di facile utilizzo, mentre sul fondo la fessura da 20 centimetri permette di coprire una buona superficie.

Il piccolo motorino interno, oltre ad aspirare, permette al dispositivo di “battere” sulla superficie su cui è posato in modo da portare in superficie peli ed acari potenzialmente annidati in profondità.

Prezzo e disponibilità Mijia Mite Eliminator Wired

Mijia Mite Eliminator Wired è disponibile su Youpin al prezzo di 199 yuan, circa 24 euro al cambio.

Specifiche coperta termica in grafene

In tempo per l’inizio della stagione fredda, Xiaomi svela una particolare coperta termica in grafene per letti singoli (90 x 195 cm) e matrimoniali (150 x 200 cm). La coperta ha uno spessore di appena 1 cm, perfetta per essere ad esempio aggiunta fra il materasso e il copri materasso.

Il grafene conferisce alla coperta una temperatura costante e omogenea in tutti i punti e supporta fino a 5 livelli di controllo termico (da 32 a 60 °C) in modo da offrire agli utenti il livello di calore desiderato.

Prezzo e disponibilità della coperta termica

La coperta termica è disponibile su Youpin al prezzo di 299 yuan, circa 37 euro al cambio, mentre il suo prezzo originale è pari a 499 yuan, circa 62 euro al cambio.