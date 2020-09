Amazon continua la sua espansione fisica nel nostro Paese annunciando l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Peschiera Borromeo, frazione di Mezzate in provincia di Milano. La struttura permetterà al colosso dell’eCommerce di garantire consegne più rapide e puntuali ai clienti residenti nella zona sud-est della provincia di Milano.

Punto di riferimento della provincia

Il deposito di smistamento si estende per una superficie di circa 11.000 metri quadrati e garantirà l’impiego di 30 lavoratori a tempo indeterminato come operatori di magazzino. L’azienda guidata da Bezos festeggia l’apertura del deposito informando che “il primo prodotto consegnato dal deposito di Mezzate è stato un cavo micro HDMI ad alta velocità Amazon Basics“.

Il deposito di smistamento entrerà a far parte anche della nuova politica ecologica dell’azienda che dovrebbe raggiungere il traguardo di zero emissioni di CO2 entro il 2040. Per sottolineare il suo impegno a tal proposito, Amazon ha rimodernato il sistema energetico del deposito di smistamento. “I vecchi sistemi a gas utilizzati per la climatizzazione sono stati sostituiti con pompe di calore elettriche. Tutto l’impianto elettrico è stato rinnovato con cavi a ridotta emissione e luci a LED. Un sistema BMS (sistema di gestione dell’edificio) monitorerà l’uso di tutte le strumentazioni presenti all’interno dell’impianto, permettendo al responsabile del centro di mantenere livelli fissi di risparmio energetico“.

Il Sindaco di Peschiera Borromeo non può che dichiarare soddisfazione per quanto riguarda l’apertura del nuovo deposito Amazon in quanto “certi che diventerà un’opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio. Questa nuova sede creerà almeno 100 nuovi posti di lavoro, generando quindi nuove opportunità per i nostri cittadini“.

Il deposito di smistamento si va ad aggiungere quindi ad un ulteriore centro smistamento a Casirate d’Adda, ai quattro depositi di smistamento di Milano, Origgio, Burago di Molgora, Buccinasco, Mezzate e il centro di distribuzione Prime Now di Milano.