Ad IFA 2020 HONOR svelava il particolare smartwatch HONOR Watch GS Pro con lavorazione rugged pensata per essere sempre al fianco degli sportivi alla ricerca di un prodotto sempre al top, indipendentemente dall’allenamento in corso.

Robusto, intelligente ed economico

Nella news di presentazione di HONOR Watch GS Pro abbiamo sottolineato come il design robusto, la lunetta in acciaio inossidabile 316L ed il cinturino resistente in nylon (al posto dei classici cinturini in silicone), forniscono le basi per buttarsi in una nuova avventura senza compromessi o esitazioni.

In queste ore lo smartwatch è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale con una interessante promozione fino al prossimo 30 settembre. Ricordiamo brevemente alcune qualità del wearable come la batteria con autonomia pari a 25 giorni, 100 e più modalità di allenamento tra cui l’arrampicata in montagna, la corso indoor e outdoor, l’allenamento a corpo libero e non solo. Lo smartwatch è inoltre in grado di tracciare la frequenza cardiaca, il deficit calorico giornaliero e la qualità del sonno.

Se siete interessati allo smartwatch, HONOR Watch GS Pro è disponibile a questo link dello store ufficiale al prezzo promozionale di 199,90 euro al posto di 249,90 euro nelle colorazioni Camo Blue e Camo Grey; l’offerta è valida fino al 30 settembre 2020, perciò affrettati e non lasciatevi sfuggire quest’occasione.