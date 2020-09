La chiusura della “Saga dell’Infinito” della Marvel ha sancito una sorta di pausa per quanto riguarda la stesura dei nuovi film che andranno a comporre l’universo MCU, di cui i titoli attesi durante la Fase 4 probabilmente stravolgeranno la composizione dell’universo cinematografico Marvel.

Tanti cambiamenti in arrivo

In questa fase è atteso l’arrivo di una nuova serie di film incentrati sulle vicende di alcuni personaggi già noti – prendiamo ad esempio il film Black Widow il cui debutto è stato rinviato per colpa del Coronavirus – e di altri non ancora noti al grande pubblico. La conclusione dei dolorosi eventi a chiusura di Avengers: Endgame ha alzato una cortina di fumo sul destino dei Vendicatori a seguito della scomparsa di alcuni personaggi fondamentali per l’MCU, come ad esempio quello di Iron Man.

Il film su Vedova Nera rappresenta per i Marvel Studios l’inizio della Fase 4 dell’universo Marvel, in cui il personaggio interpretato da Scarlett Johansson ci permetterà di scoprire alcuni eventi chiave nel passato di Nat prima che entri ufficialmente nello SHIELD in un contesto storico a cavallo fra Captain America: Civil War e Avengers: Inifity War.

Infine, per quanto riguarda il futuro MCU, l’identità della nuova Vedova Nera verrà interpretato dall’attrice Florence Pugh nelle fattezze del personaggio Yelena Belova, la terza Vedova Nera.