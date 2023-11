La GoGoBest GF850 emerge nel panorama delle biciclette a pedalata assistita come un’opzione robusta e versatile, specialmente per chi cerca un mezzo di trasporto urbano che non si limiti al semplice spostamento personale. Con la sua capacità di trasporto fino a 150 kg, un robusto portapacchi e il design quasi da cargo bike, la GF850 propone una soluzione interessante per coloro che necessitano di trasportare carichi pesanti o viaggiare con bambini. In questa recensione vi raccontiamo più nei dettagli come è stata la nostra esperienza.

Video recensione GoGoBest GF850

Costruzione e Design

Pesando circa 40 kg, la GF850 non è certamente un modello leggero o facilmente trasportabile. La sua costruzione solida e il telaio in alluminio riflettono una progettazione orientata alla durata e alla resistenza, mentre le geometrie “rilassate” suggeriscono un utilizzo “di fatica” più che agilità e rapidità, vedetela come un moderno “mulo” da città.

Le finiture sono ottime e fin dal primo contatto si percepisce la qualità costruttiva di buon livello, da notare inoltre i tanti punti di rinforzo che rendono il telaio molto rigido e capace di sopportare pesi significativi. La sua vocazione al lavoro non deve però trarvi in inganno, questa bici fa la sua bella figura grazie ad una verniciatura opaca e al bel gioco di colore che si crea tra telaio e i tanti elementi neri.

È interessante il portapacchi custom che trovate già in confezione, è molto largo e con appositi fori filettati per andare ad ancorare accessori aggiuntivi, può facilmente essere equipaggiato con un seggiolino per porta bambini o con borse laterali e superiori. La bici è poi dotata di una doppia batteria, una integrata nel telaio e l’altra esterna posizionata intelligentemente dietro al tubo piantone, in posizione ribassata, entrambe possono essere facilmente ridotte e la bici può funzionare anche solo con la batteria principale.

Componenti

Il powertrain è un Ananda M100, il top di gamma dell’azienda per eMTB e bici cargo, da 500 W, posizionato nel movimento centrale. L’impiego del sensore di coppia assicura che la potenza fornita sia proporzionale allo sforzo del ciclista, garantendo un’esperienza di guida naturale e intuitiva, la potenza di certo non manca con ben 130 NM di coppia massima, che vi saranno utili per arrampicarvi sulle pendenze fino a 25% ma soprattutto per movimentare le importanti masse sospese quando la bici è a pieno carico.

Frontalmente c’è una forcella ammortizzata a molla con regolazione del precarico e blocco completo, il cambio è un Shimano Turney a 7 velocità, mentre i freni sono Zoom meccanici con dischi da 160 mm. Parliamo dunque di un montaggio molto basilare, tuttavia affidabile e ben funzionante, solo l’impianto frenante è un po’ sottodimensionato per il peso della bici, vi suggeriamo un upgrade con dischi da 180 mm oppure un kit freni idraulici Shimano MT200, che si riesce a trovare a qualche decina di euro online.

Le ruote da 26 pollici con pneumatici larghi 3 pollici offrono un comfort di guida elevato, ideale per affrontare strade cittadine e percorsi accidentati, si sposano perfettamente con la vocazione alla guida rilassata e trasmettono un ottimo senso di sicurezza alla guida.

La dotazione di accessori prevede anche due parafanghi in plastica, cavalletto, faro anteriore e posteriore (che segnala anche la frenata). Sul manubrio troverete preinstallato un grande display monocromatico che vi permetterà di tenere sotto controllo tutti i parametri essenziali come autonomia, livello di assistenza, velocità, distanza percorsa ecc.

Attenzione all’acceleratore

La GoGo Best GF850 arriverà con l’acceleratore sulla manopola destra. Attenzione perché in Italia (e in Europa) questo particolare porta la bici fuori dalla categoria dei velocipedi e la fa rientrare nei ciclomotori con tutto ciò che ne consegue (assicurazione, immatricolazione, omologazione ecc.). In altre parole non è legale utilizzare una bici elettrica con acceleratore nel nostro paese. Per fortuna la soluzione è molto semplice, vi basterà disattivare la manopola scollegando lo spinotto che trovate sul cavo, appena sotto il manubrio. In questo modo l’acceleratore non funzionerà più e la bici fornirà assistenza alla pedalata sulla base della spinta del driver sui pedali, sfruttando il sensore di coppia del movimento centrale.

Nessun problema invece per la velocità di stacco dell’assistenza perché già di fabbrica è limitata a 25 Km/h. Sulla potenza del motore invece siamo borderline, il motore è da 500 Watt ma non è chiaro se la potenza sia riferita a quella di picco o a quella nominale, il ché renderebbe la bici conforme o meno alla circolazione su strada pubblica. C’è anche da dire che lo stesso motore viene proposto con potenze dichiarate di 250 e 350 Watt ed è indistinguibile dalla versione da 500 Watt, perciò a meno che non venga smontato e testato con strumenti specifici è impossibile capire fino in fondo quale sia la potenza nominale (potenza media sviluppata in 30 minuti).

Aggiungiamo infine che la bici ha tutte le fattezze di un mezzo regolare (motore centrale, batteria integrata, estetica curata) è limitata nella velocità e l’acceleratore è disattivato. Fate quindi le vostre valutazioni.

Esperienza di guida e autonomia

In termini di guida, la GF850 si comporta in modo egregio, nonostante non sia chiaramente una bici nata per andare di fretta o per muoversi con agilità su e giù per i marciapiedi. Le geometrie “rilassate” la rendono molto confortevole, la posizione in sella è verticale e il manubrio alto aiuta a non affaticarsi. La sella inoltre è decisamente morbida e ulteriormente ammortizzata da un sistema di molle in gomma. Anche l’escursione del sellino è ampia, questo aiuta ad adattare la bici a driver di diverse altezze, dai 160/165 cm circa fino ai 185/190 cm.

La reattività e la precisione nei livelli di assistenza sono notevoli, e la coppia fornita dal motore si adatta perfettamente alle varie situazioni di guida. La bici, nonostante il suo peso, si riesce a muovere agevolmente e una volta in movimento anche le curve non saranno un problema. Non manca poi una modalità “walk” che aiuta a muovere il mezzo spingendolo a piedi, anche su rampe molto pendenti.

Una menzione speciale va per l’autonomia, quella dichiarata è di addirittura 130 Km, sono tantissimi e rappresentano l’autonomia massima in condizioni ideali. Il caldo, il freddo, le salite e il carico influenzano questi valori, che si attestano comunque su almeno 80 Km muovendosi in città quotidianamente. Tutto ciò si riferisce all’utilizzo della bici con la doppia batteria installata, è possibile però utilizzarla con la sola batteria integrata nel telaio ma l’autonomia si dimezzerà, i due moduli infatti sono identici da 10,4 Ah ciascuno.

La ricarica si può effettuare con le batterie installate o comodamente in casa rimuovendole dal telaio, impiegherà circa 6 ore per ogni batteria.

Prezzo e valutazione complessiva

Il prezzo di listino della GoGoBest GF850 è di 2499 Euro, si trova però spesso scontata a 1499 Euro, con spedizione gratuita dall’Europa in 7 giorni. Aggiungendo il coupon “NAE9YY8” si possono risparmiare ulteriori 150 Euro.

Nel complesso la bici ci è piaciuta, rappresenta un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. La sua versatilità e affidabilità la rendono una scelta ideale per coloro che cercano una bici a pedalata assistita robusta e capace per l’uso quotidiano in città, specialmente per chi necessita di trasportare carichi pesanti e desidera un mezzo comodo e sicuro per gli spostamenti.