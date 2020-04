Lenovo ha appena presentato in Cina un monopattino elettrico potente ed esteticamente accattivante. Si chiama Lenovo M2 e vanta dalla sua una dotazione tecnica in linea con il prezzo al quale viene proposto, che tradotto in Euro, lo rende piuttosto appetibile.

Caratteristiche e dettagli del monopattino Lenovo M2

Alla base di Lenovo M2 c’è un telaio snodabile in alluminio, che assicura resistenza all’acqua e alla polvere (c’è la certificazione IP54), supporta persone fino a 120 Kg di peso, e risulta al tempo stesso leggero (pesa meno di 15 Kg). Presente un sistema frenante a disco (posteriore), un kit d’illuminazione e un triplo sistema di assorbimento degli urti.

Il motore di sprigiona 350 watt di potenza massima, la batteria, assicura fino a 30 chilometri di autonomia con una ricarica singola, valore che, come noto, varia molto in base a un’infinità di fattori (dal peso di chi lo guida, alla potenza richiesta passando per le superfici, le pendenze del terreno e via dicendo).

Lato tech, Lenovo M2 dispone di un pannello di controllo a LED che, oltre a mostrare la velocità, indica la potenza, il livello della batteria, e altre informazioni utili, informazioni che è possibile visualizzare anche attraverso un’app companion.

Per quanto riguarda infine il prezzo e la disponibilità, Lenovo M2 costa di listino 1.999 yuan (circa 260 euro), ed è disponibile per il momento solo sul mercato cinese.