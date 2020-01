Il 2020 sembra essere l’anno dei monopattini elettrici, e Lime vuole stare al passo coi tempi che cambiano: ecco perché arriva anche in Italia il servizio LimePass, che consente di risparmiare a chi usa spesso i suoi veicoli.

Dopo che i monopattini elettrici secondo l’ultima normativa sono stati equiparati alle biciclette, facendo decadere molte delle limitazioni previste per il loro uso, è scoppiata una vera e propria mania. Non tutti però prevedono l’acquisto di un monopattino elettrico, per le ragioni più disparate: ecco allora che arrivano in aiuto arrivano i servizi di sharing come, appunto, Lime.

Il nuovo servizio LimePass è già disponibile nelle città di Verona e Rimini, e in futuro si allargherà anche ad altre città. È in tutto e per tutto un abbonamento, che per ora consente di attivare solo il Lime Week Pass: per una settimana, al costo di 5,99 euro, possiamo sbloccare in modo illimitato i monopattini elettrici di Lime. I costi per l’utilizzo del monopattino, a seconda di quanti minuti e chilometri vengono percorsi durante la corsa, restano a carico dell’utente e non sono compresi nell’abbonamento.

Ricordiamo che lo sblocco individuale di un monopattino costa 1 euro, per cui il Lime Week pass conviene soltanto a coloro che in media effettuano più di 6 sblocchi singoli per settimana. Non escludiamo che Lime possa introdurre anche altri tipi di abbonamento, in futuro.

“Con il nostro nuovo servizio LimePass – dichiara Alessio Raccagna, Responsabile Relazioni Istituzionali di Lime Italia e Grecia – siamo orgogliosi di offrire a tante persone un modo più conveniente per muoversi in città permettendo di diffondere un mezzo di micromobilità sostenibile e veloce.”

Sempre Raccagna continua:“Attivando il servizio LimePass, offriamo agli utenti di Lime un modo più pratico e più conveniente per muoversi in città. In vista della crescente popolarità dei monopattini in sharing, spesso utilizzati per il primo e l’ultimo chilometro, il LimePass rappresenta un’importante novità. Speriamo che grazie a soluzioni come il LimePass, ancora più persone sceglieranno mezzi di trasporto alternativi che siano rispettosi dei cittadini e dell’ambiente, per i loro viaggi di tutti i giorni.”

Per poter utilizzare il servizio LimePass basta scaricare l’app Lime, disponibile su Play Store per smartphone Android e App Store per device iOS; una volta scaricata l’app, bisognerà creare un account e sottoscrivere l’abbonamento.