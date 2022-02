Hai sentito parlare di NeN Energia e della possibilità di usufruire di una tariffa a prezzo fisso con energia completamente green, ma non hai trovato abbastanza informazioni e sei curioso di saperne di più. Nei prossimi paragrafi troverai illustrate le principali caratteristiche di NeN: da dove nasce l’azienda, come funziona, costi in bolletta e come contattare l’assistenza in caso di problemi o per avere maggiori informazioni.

Chi è NeN energia

NeN è un marchio di proprietà di Yada Energia S.r.l., società nata in seno al Gruppo A2A e sottoposta alla loro direzione e coordinamento. Il gruppo A2A è un’azienda leader in Italia nei settori ambiente, energia elettrica e calore. NeN è una start-up che consente di attivare una fornitura luce e/o gas con un costo fisso mensile in modo totalmente digitale: l’idea della società è quella di semplificare al massimo la vita del cliente, permettendo di poter sapere in anticipo la rata da pagare e di poter gestire interamente l’utenza tramite app e portale web.

Le parole chiave per la EnerTech di punta di A2A sono: innovazione e semplificazione. L’offerta di un contratto con tariffa monoraria a contributo fisso mensile si unisce ad un linguaggio di facile comprensione e diretto con il cliente, insieme alla semplificazione dei processi burocratici per la fornitura di servizi gas e luce.



Come funziona NeN energia

La prima cosa che viene chiesta da NeN energia è quella di caricare una bolletta per effettuare una stima della spesa annua totale. La bolletta non viene utilizzata per attivare il servizio, ma soltanto per effettuare il calcolo della rata mensile, basato sul quantitativo totale di energia consumata durante l’anno. Per effettuare la stima è però necessario caricare una bolletta recente.

Alla fine dell’anno la rata fissa viene ricalcolata anche in base al cuscinetto NeN e alle variazioni sui consumi registrate durante l’anno. Nel caso in cui si sia consumato di meno, verrà impostata una rata inferiore; nel caso si sia consumato di più il costo sarà “spalmato” sulla nuova rata unica, eliminando così la necessità di pagare la differenza con un unico conguaglio.

Perché NeN energia è considerata una EnerTech green? Perché l’energia distribuita ai clienti proviene soltanto da fonti di energia rinnovabili: eolico, idroelettrico e solare. La maggior parte dell’energia green proviene da cinque centrali idroelettriche: di notte, NeN acquista energia da fornitori che utilizzano altri metodi di raccolta green.



Come passare a NeN energia

Per passare a NeN servono dieci minuti: la procedura inizia con il caricamento della bolletta sul portale web. Al momento, non è possibile attivare utenze da zero: è necessario prima effettuare l’allaccio del contatore da un altro operatore. Pertanto, si può passare a NeN soltanto se si ha un contratto attivo con un altro operatore.

Una volta caricati i dati della bolletta, NeN proporrà una rata mensile compatibile con i dati rilevati: è possibile attivare una fornitura luce, gas o una combinata luce+gas. La proposta può essere accettata o meno dal sottoscrivente: il caricamento della bolletta non implica l’attivazione del servizio.

Dopo la sottoscrizione dell’offerta NeN si può recedere entro 14 giorni: con il mercato libero è ovviamente possibile passare a qualsiasi operatore in qualunque momento, senza dover pagare penali.



App NeN

L’applicazione NeN per dispositivi mobili rispecchia la filosofia della start-up: semplice, con pochi fronzoli e di facile navigazione. Una volta installata sul proprio smartphone permette di:

monitorare i consumi mensili o di ogni elettrodomestico (solo grazie al Robo);

controllare gli sconti dell’iniziativa “Azzera la tua rata” e condividere il codice personali con i propri contatti;

contattare il servizio assistenza;

ricevere consigli in base ai consumi per evitare sprechi.

In futuro sarà possibile anche fotografare la bolletta con la fotocamera dello smartphone, e richiedere una voltura o un subentro. L’app NeN è disponibile per dispositivi Android, smartphone Huawei e iOS.



Quali sono i costi e le principali condizioni economiche

Le condizioni contrattuali dell’offerta NeN energia sono visualizzabili qui. Nel momento in cui scriviamo, i costi per la componente energia e materia prima è di:

0,1608 euro per KWh;

0,57 euro per standard metro cubo (SMC).

Il prezzo di queste componenti è soltanto una parte dei costi totali di una bolletta. La strategia di NeN è quella di semplificare al massimo la vita al cliente: invece di focalizzarsi sui costi, NeN permette di calcolare la rata unica per 12 mesi con il prezzo della componente energia fisso per 36 mesi. Il costo è lievemente più alto rispetto ad un’offerta con il prezzo della componente energia variabile perché l’azienda “rischia” a tenere un prezzo bloccato per così tanto tempo: anche se la materia prima dovesse costare di più all’azienda, queste spese non verranno ricaricate sull’utente finale.



Come viene calcolata la rata

In generale, la rata NeN viene calcolata tenendo conto di tre fattori principali: tasse/spese di gestione, abitudini di consumo del richiedente e costo della materia prima. Il prezzo della materia prima energia è fisso per tre anni: alla fine di ogni anno la rata NeN viene ricalcolata in base ai consumi effettivi, e viene fatta una proposta al cliente per una nuova rata che può essere accettata o meno.

I consumi cambiano durante il corso dell’anno: ad esempio, d’estate o d’inverno potrebbero essere più alti. Ecco perché in bolletta è presente la voce “Altre partite”: si tratta di un sistema “cuscinetto” che indica la variazione rispetto alle bollette precedenti. Quando la voce “Altre partite” è negativa vuol dire che si è consumato più energia rispetto a quella prevista dalla rata; quando è positiva, si è consumato meno energia. Le voci si bilanciano quando viene ricalcolata la rata a fine anno.



Cos’è e come funziona “Azzera la tua rata”

Gli utenti che desiderano risparmiare sul costo della bolletta possono utilizzare il programma Azzera la tua rata di NeN. Consigliando un amico, un parente o un conoscente si ottiene uno sconto in fattura di 3,5 euro per ogni contratto che viene stipulato. La modalità per ottenere lo sconto richiede l’utilizzo del codice personale: lo sconto dura 12 mesi ed è vantaggioso per entrambi, infatti anche chi ha appena attivato il contratto NeN utilizzando il codice personale riceverà lo stesso sconto. Per maggiori informazioni clicca qui.



Cos’è Robo di NeN energia e come funziona

Il Robo di NeN è un dispositivo dotato di una pinza amperometrica che si collega al cavo di fase, permettendo di monitorare i consumi e controllare lo stato di salute dei dispositivi collegati alla rete. I consumi e lo stato di salute vengono visualizzati nell’app per dispositivi mobili.

Dall’app è possibile ricevere un avviso su un’improvvisa interruzione di corrente, controllare i consumi di ogni elettrodomestico, analizzare i consumi su base giornaliera e monitorare i consumi in tempo reale. Robo di NeN è un servizio in abbonamento dal costo di 5 euro al mese, e può essere richiesto soltanto con un contratto NeN attivo.



Come contattare l’assistenza NeN energia

Se hai bisogno di assistenza il servizio clienti NeN è disponibile dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9-18. Si può accedere alla chat da questo link, o in alternativa chiamare il numero verde 800 719 930. In alternativa, l’assistenza consiglia di chiedere un contatto telefonico compilando l’apposito form in chat.