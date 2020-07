Se anche tu, caro utente, sei frustrato perché non riesci a bloccare aggiornamenti Windows 10, sappi che non sei il solo, ma la buona notizia è che ti trovi nel posto giusto: in questa guida abbiamo raccolto, nei successivi paragrafi, tutti i metodi per poter disabilitare Windows Update e gli aggiornamenti automatici.

Anche se noi dello staff di Tuttotech.net raccomandiamo sempre di aggiornare i propri dispositivi, così da avere le ultime patch di sicurezza e poter operare in tutta tranquillità evitando di essere alla mercé di malintenzionati, ci sono molti motivi per cui gli utenti potrebbero essere interessati a non voler aggiornare il proprio PC.

Perché bloccare gli aggiornamenti di Windows 10?

Un aggiornamento può portare a stravolgimenti che impediscono il corretto funzionamento di software non aggiornati, oppure presentare problemi di compatibilità con l’hardware in nostro possesso: ecco perché una buona strategia potrebbe essere quella di attendere qualche giorno in più, e non aggiornare al day 0, specialmente in presenza di un update particolarmente importante.

In Windows 10 gli update più importanti, chiamati cumulativi, vengono scaricati ed installati automaticamente una volta pronti. Solitamente è il sistema che decide in autonomia quando è il momento migliore per scaricarli ed installarli, sfruttando magari un momento di pausa in cui il nostro PC non viene utilizzato.

A prima vista, questo potrebbe sembrare un metodo pratico e funzionale, che assicura la presenza delle ultime patch di sicurezza per il sistema in uso, oltre a miglioramenti sul fronte delle performance e stabilità, il tutto senza intaccare l’esperienza d’uso.

Purtroppo la scelta arbitraria del sistema operativo di impegnare tempo prezioso per l’aggiornamento potrebbe rivelarsi un’esperienza frustrante: dato che viviamo tutti sotto le rigide regole della legge di Murphy è quasi assicurato che, il più delle volte, Windows 10 sceglierà un brutto momento per avviare un update.

C’è anche da dire che Microsoft rilascia versioni finali del software con gravi bug che minano la stabilità di milioni di potenziali utenti, i quali vengono risolti in tempi più o meno lunghi, costringendo alcuni ad una reinstallazione del sistema operativo o il rollback ad una versione precedente all’aggiornamento, nel tentativo di ovviare al problema.

Come disattivare aggiornamenti automatici Windows 10

Qualunque sia la ragione, bloccare aggiornamenti Windows 10 è un’operazione abbastanza facile, ma molto dipende dalla versione di Windows installata sul nostro sistema. Come riferimento prenderemo l’ultima release disponibile, ovvero Windows 10, che si è dimostrato un sistema operativo efficiente e flessibile: se siete in possesso di una vecchia versione di Windows, ma non sapete come effettuare il passaggio alla nuova versione, date un’occhiata all’apposita guida che abbiamo preparato.

Come bloccare gli aggiornamenti di Windows usando le Impostazioni di Sistema

Sia che vogliate interrompere temporaneamente o bloccare tutti gli aggiornamenti di Windows, è possibile farlo direttamente dalle Impostazioni di Sistema. Questo metodo torna utile se siamo intenzionati a installare gli aggiornamenti di sistema di Windows 10, ma vogliamo farlo quando sappiamo di non avere del lavoro importante da sbrigare, che potrebbe essere interrotto da un update.

Per disabilitare temporaneamente gli aggiornamenti automatici Windows 10, fino a 35 giorni, dovremo:

Cliccare sul tasto Start

Scrivere nella barra di ricerca Impostazioni

Andare su Aggiornamento e Sicurezza

Selezionare Opzioni avanzate

Nella sezione Sospendi Aggiornamenti selezionare la data desiderata

In questo modo potrete disabilitare gli aggiornamenti cumulativi per un periodo che va fino a 35 giorni, una volta scaduti i quali dovrete per forza di cosa effettuare un update prima di poter riutilizzare questa funzione.

Come disabilitare Windows Update attraverso Group Policy /GPEdit

Una soluzione più drastica, e permanente, per ovviare al problema delle notifiche degli update di sistema e alla loro installazione senza il nostro consenso consiste nell’utilizzo lo strumento GPEdit per bloccare aggiornamenti Windows 10. Solitamente questa soluzione è disponibile soltanto per gli utenti Windows 10 Professional e Windows 10 Professional, dato che si tratta di un’opzione avanzata non disponibile per chi utilizza Windows 10 Home. C’è però un piccolo trucco per poter ovviare a questo problema.

Se avete installato Windows 10 Home, dovremo quindi prima abilitare GPEdit scaricando un file da eseguire in modalità amministratore. Scaricate GPEdit Enabler for Windows 10 Home Edition e, una volta terminato il download, andate nella cartella in cui è stato scaricato, premete il pulsante destro del mouse sul file e selezionate l’opzione Esegui come amministratore.

Si aprirà una finestra a linea di comando che provvederà ad aggiungere i pacchetti necessari per l’esecuzione di GPEdit. Attendete il termine dell’operazione e alla fine premete un qualunque tasto per continuare. Congratulazioni, ora sarete in grado di disattivare aggiornamenti automatici windows 10, e quindi disabilitare Windows Update. Per farlo premete il tasto WIN + R e digitate “gpedit.msc“, senza virgolette, quindi premete il tasto INVIO: se avete fatto tutto correttamente, dovreste avere davanti una schermata del programma Editor Criteri di gruppo locali.

Per bloccare aggiornamenti Windows 10 dovrete:

Andare su Configurazione computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Windows Update

> > > Cliccare due volte su Configura Aggiornamenti automatici nella barra laterale

nella barra laterale Cliccare su Attivata

Specificare nel tab Opzioni la scelta per le policy, configurando ogni aspetto riguardanti la notifica e il download degli aggiornamenti automatici. L’opzione più rapida per disabilitare gli aggiornamenti è l’opzione numero 2 , che visualizzerà una notifica ogni qual volta sarà disponibile un aggiornamento, ma non provvederà ad installare automaticamente gli updates

la scelta per le policy, configurando ogni aspetto riguardanti la notifica e il download degli aggiornamenti automatici. L’opzione più rapida per disabilitare gli aggiornamenti è , che visualizzerà una notifica ogni qual volta sarà disponibile un aggiornamento, ma non provvederà ad installare automaticamente gli updates Cliccare su Applica e infine su Ok

e infine su Chiudere GPEdit

Come bloccare aggiornamenti Windows 10 utilizzando il Registro

Esiste un ulteriore metodo per poter bypassare le limitazioni imposte dal sistema e avere il controllo sulle modalità di notifica e installazione degli updates, che permette di disattivare aggiornamenti automatici. Consigliamo però di prestare particolare attenzione a questa modalità, in quanto la modifica delle chiavi di sistema del Registro è un’operazione delicata, che potrebbe causare seri danni alla stabilità del vostro PC, pertanto vi invitiamo a procedere con cautela e seguire attentamente tutti i passaggi elencati.

Come sempre, consigliamo di effettuare un backup dei dati del vostro PC prima di procedere con soluzioni drastiche come quella proposta. Se siete comunque intenzionati a continuare e disabilitare Windows Update, allora dovrete:

Andare su Start

Cercare regedit e cliccare su Editor del Registro di Sistema

Cliccare su Sì all’eventuale pop-up che vi informa dei rischi legati alla modifica del Registro di Sistema

Navigare al seguente indirizzo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

Cliccare col tasto destro sulla cartella sopraccitata e selezionare Nuovo > Chiave

> Nominare il nuovo valore WindowsUpdate , quindi premere INVIO

, quindi premere INVIO Cliccare col tasto destro sul nuovo valore WindowsUpdate appena creato e creare una nuova chiave chiamata AU , quindi premere INVIO

, quindi premere INVIO Cliccare col tasto destro sulla nuova chiave creata, chiamata AU, visibile nel tab a destra, e creare una nuova stringa Valore DWORD (32-bit)

Nominare la stringa NoAutoUpdate e premere INVIO

e premere INVIO Fare doppio click sulla chiave appena creata e cambiare il valore da 0 a 1, quindi premere OK

quindi premere OK Chiudere l’Editor del Registro di Sistema

Riavviare il PC

In questo modo si potranno bloccare tutti gli aggiornamenti di Windows, ma sarà sempre possibile andare a scaricare manualmente gli updates andando in Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update.