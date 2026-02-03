Come può un oggetto tanto semplice e antico come una candela diventare smart? SwitchBot ci ha pensato e con Candle Warmer ha trovato la soluzione perfetta. Da più di un mese lo abbiamo posizionato sul nostro SwitchBot Air Purifier (qui la nostra recensione), a sua volta sistemato a fianco della nostra poltrona da lettura. In queste settimane ci sta facendo compagnia durante le letture serali o della domenica e stiamo apprezzando moltissimo l’idea di avere il profumo senza fumo e senza fiamme.

Dopo averlo testato con diverse candele, e averlo ovviamente integrato nella nostra smart home, è venuto il momento di raccontarvi SwitchBot Candle Warmer nella nostra recensione completa.

Design minimalista

SwitchBot Candle Warmer ha un design estremamente semplice: una struttura metallica bianca (disponibile anche in nero) alta circa 20 cm, con un braccio che sostiene la lampada alogena da 50W e una base circolare a tubo al cui in interno va appoggiata la candela. Pesa solo 520 grammi ed è sorprendentemente compatto. L’abbiamo posizionato sopra Air Purifier, creando una composizione verticale elegante e funzionale: il purificatore pulisce l’aria mentre il Candle Warmer diffonde il profumo.

Visivamente non crea disordine, anzi, il design minimalista si integra bene con qualsiasi arredamento. La base può ospitare candele fino a 9,5 cm di diametro e 14 cm di altezza, quindi la maggior parte delle candele in commercio ci sta comodamente. Nel package sono incluse due lampadine alogene GU10 da 50W (una di scorta, dettaglio molto apprezzato) e un piccolo adesivo di avvertimento per ricordare che la superficie si scalda (parecchio) durante l’uso.

Sul cavo di alimentazione è presente un comando con tre pulsanti, per accendere e spegnere il dispositivo e regolarne l’intensità in maniera semplice, senza dover ricorrere alla companion app. Utile quindi per chi vuole gestire con la massima semplicità le operazioni o non ha un WiFi stabile a cui appoggiarsi.

Calore invece di fiamme

Il principio di funzionamento di SwitchBot Candle Warmer è decisamente semplice: invece di accendere lo stoppino, la lampada alogena scalda la cera dall’alto, facendola sciogliere gradualmente e rilasciando il profumo nell’ambiente. Niente fiamma significa niente fumo, niente fuliggine nera sulle pareti, niente particolato sottile nell’aria, e soprattutto niente sostanze potenzialmente nocive prodotte dalla combustione dello stoppino. E questo dato ci è stato confermato anche dai sensori del purificatore sottostante, che non hanno rilevato sostanze nocive.

Durante le nostre serate di lettura, abbiamo provato diverse candele profumate: vaniglia, lavanda, agrumi, legno di sandalo. Il profumo si diffonde gradualmente, in modo meno aggressivo rispetto a una candela accesa con fiamma. Ci vogliono circa 15-20 minuti perché la cera inizi a sciogliersi e il profumo si espanda nella stanza, ma una volta a regime l’intensità è perfetta: presente ma mai invadente.

Abbinato ad Air Purifier posizionato sotto, abbiamo notato che l’aria resta pulita mentre il profumo si diffonde. Il purificatore non elimina il profumo (come temevamo inizialmente), ma rimuove eventuali particelle sospese, creando un’atmosfera ideale per leggere: aria fresca e profumata senza residui di combustione.

Uno dei vantaggi meno evidenti ma molto concreti è l’aumento della durata delle candele. Senza fiamma che consuma lo stoppino e la cera circostante, una candela può durare fino al doppio rispetto all’uso tradizionale. Abbiamo fatto una prova con una candela Yankee Candle da 411 grammi: accesa normalmente dura circa 75-100 ore secondo il produttore.

Con Candle Warmer, dopo circa quattro settimane di utilizzo quasi quotidiano (circa 3-4 ore a sera), la candela è ancora a metà. Considerando che una Yankee Candle di quella dimensione costa intorno ai 25-30 euro, il risparmio nel tempo non è affatto trascurabile Inoltre, tutta la cera viene utilizzata uniformemente: non restano quei fastidiosi residui di cera sui bordi del barattolo che con le candele tradizionali finiscono sprecati.

Controlli smart

Sul cavo di alimentazione c’è un controller fisico con pulsanti per accensione, luminosità e timer (2, 4 o 6 ore). Ma la vera comodità arriva con l’integrazione Matter. Abbiamo collegato Candle Warmer all’app SwitchBot in meno di un minuto: il dispositivo viene rilevato automaticamente, si connette al WiFi di casa, e diventa disponibile anche su Apple Home, Google Home e Alexa grazie al protocollo Matter. Noi ovviamente lo abbiamo connesso all”ecosistema domotico gestito da Home Assistant, per integrarlo nelle nostre routine quotidiane.

Nel periodo di prova, abbiamo creato alcune automazioni che si sono rivelate molto utili. Accensione automatica quando il sensore di presenza rileva che ci sediamo sulla poltrona da lettura. Candle Warmer si accende automaticamente al 40% di luminosità. Dopo 4 ore si spegne da solo, evitando sprechi se ci scordiamo di spegnerla o se nel frattempo di siamo addormentati.

E quando il sensore rileva che siamo rimasti distanti per più di 15 minuti, spegne comunque la candela, perché magari stiamo facendo altro o semplicemente siamo usciti.

La luminosità regolabile dall’1% al 100% è un dettaglio geniale: a intensità bassa, la lampada emette una luce calda e soffusa che crea atmosfera senza disturbare la lettura, mentre a intensità alta scalda la cera più velocemente, risultando forse un po’ troppo luminosa per le serate rilassanti. Nel complesso comunque il 40% è, a nostro avviso, il compromesso perfetto.

Atmosfera e sicurezza

Abbinare Candle Warmer alle nostre sessioni di lettura è stata una scelta azzeccata. La luce soffusa della lampada alogena, regolata intorno al 30-40%, crea un’illuminazione calda e accogliente che non disturba la lettura ma aggiunge atmosfera. Il profumo diffuso gradualmente, abbiamo scoperto che la vaniglia è la nostra essenza preferita per leggere, rilassa senza appesantire.

La combinazione con Air Purifier garantisce che l’aria resti pulita e priva di particelle sospese, cosa che con le candele tradizionali non succede: la combustione dello stoppino produce sempre un minimo di fuliggine e particolato, anche con candele di qualità. Dopo cena, accendiamo SwitchBot Candle Warmer, prendiamo un libro, e per le successive ore l’ambiente resta profumato senza bisogno di fare nulla.

Quando finiamo di leggere, basta lasciare la poltrona per qualche minuto per spegnerlo, oppure lasciamo che il timer faccia il suo lavoro. Questo è forse l’aspetto che abbiamo apprezzato di più. Con una candela accesa c’è sempre una piccola ansia: abbiamo spento prima di uscire? E se si rovescia? E se la corrente d’aria fa cadere qualcosa sulla fiamma?

Con Candle Warmer questi problemi non esistono. Certo, la lampada si scalda e vi consigliamo di non toccare la copertura metallica quando è accesa, visto che c’è il rischio di scottarsi, ma è molto meno pericolosa di una fiamma libera. E grazie alle automazioni, sappiamo che si spegnerà automaticamente dopo il tempo impostato o quando usciamo di casa.

L’abbiamo lasciato acceso anche quando ci siamo allontanati dalla stanza per fare altro, senza alcuna preoccupazione. Con una candela tradizionale non l’avremmo mai fatto.

Tra l’altro anche sul controller a cavo è presente un timer, perfetto per chi non ha una casa smart ma vuole comunque stare tranquillo.

Considerazioni finali

SwitchBot Candle Warmer non è certo un prodotto rivoluzionario che vi cambierà la vita, ma sicuramente vi renderà più piacevoli le serate in casa. Niente fiamme, niente fumo, maggiore sicurezza e funzioni smart per integrarlo con la casa domotica. Certo ha dei limiti, non accetta candele troppo grandi, ci vogliono almeno 15 minuti prima che il profumo si diffonda e per le funzioni smart sere il WiFi.

Ma se amate le candele profumate, vi piace creare la giusta atmosfera mentre leggete e volete un ambiente più salutare, per 39,99 euro avrete un prodotto decisamente comodo e utile.

Pro: niente fumo



integrazione Matter



maggiore durata delle candele Contro: