TIM e Infratel Italia stanno accelerando il piano per la diffusione della banda ultra larga in Italia che a oggi ha realizzato interventi in 241 comuni che diventeranno 310 entro maggio 2020 grazie all’attivazione di oltre 1.600 cabinet.

L’attivazione delle infrastrutture di accesso alla rete in fibra ottica realizzate da Infratel Italia con l’obiettivo di realizzare le reti a banda ultra larga nelle cosiddette “aree bianche” coinvolgono nuovi comuni situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna e Toscana.

A beneficiare di questi interventi saranno circa 1 milione di utenze tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che potranno superare il digital divide che affligge ancora oggi numerose aree del nostro Paese.

A seguire potete trovare la lista dei comuni suddivisi per regione coinvolti dal progetto come da comunicato stampa.

Abruzzo

Attivati (28): Barisciano, Cappelle sul Tavo, Castel Frentano, Corropoli, Crecchio, Cugnoli, Cupello, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Miglianico, Monteodorisio, Nereto, Orsogna, Paglieta, Pescocostanzo, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Sant’Eusanio del Sangro, Scanno, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Tossicia, Trasacco e Villamagna.

In fase di attivazione (4): Bisenti, Bussi sul Tirino, Colledara e Controguerra.

Calabria

Attivati (36): Albi, Antonimina, Aprigliano, Brognaturo, Bruzzano Zeffirio, Buonvicino, Canna, Cardinale, Careri, Casali del Manco, Castelsilano, Colosimi, Cosoleto, Dasà, Domanico, Filogaso, Gerocarne, Lamezia Terme, lappano, Maierato, Melicucca’, Montepaone, Pallagorio, Pizzoni, Riace, San Gregorio d’Ippona, San Lorenzo del Vallo, San Pietro in Guarano, San Sostene, Simbario, Sorbo San Basile, Spadola, Tarsia, Torre di Ruggiero, Varapodio, Vazzano.

In fase di attivazione (35): Aieta, Arena, Belcastro, Belsito, Bova, Calanna, Carfizzi, Cellara, Ciminà, Cleto, Feroleto della Chiesa, Figline Vegliaturo, Francavilla Angitola, Francica, Galatro, Jacurso, Magisano, Marcedusa, Nocara, Paludi, Panettieri, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, San Basile, San Cosmo Albanese, San Floro, San Mango d’Aquino, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Serra d’Aiello, Serrata, Staiti, Vaccarizzo Albanese e Zaccanopoli.

Lazio

Attivati (7): Arcinazzo Romano, Gallicano nel Lazio, Riano, Ripi, Sant’Elia, Fiumerapido, Sermoneta e Supino.

In fase di attivazione (1): Fiano Romano.

Lombardia

Attivati (2): Nerviano, Senago.

Marche

Attivati (5): Comunanza, Fermignano, Ostra, Porto Recanati e Urbania.

In fase di attivazione (1): Peglio.

Puglia

Attivati (10): Accadia, Candela, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Corsano, Cursi, Deliceto, Ortelle, Spongano e Supersano.

In fase di attivazione (6): Biccari, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Faeto, Pietramontecorvino e Poggiorsini.

Sardegna

Attivati (148): Abbasanta, Ales, Ardauli, Assolo, Ballao, Baradili, Baressa, Bari Sardo, Barrali, Barumini, Bonarcado, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Burcei, Cardedu, Cargeghe, Codrongianos, Collinas, Decimoputzu, Donori, Erula, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Florinas, Furtei, Gadoni, Gavoi, Genoni, Gergei, Gesico, Gesturi, Ghilarza, Giba, Gonnesa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Guamaggiore, Guasila, Isili, Jerzu, Laconi, Laerru, Las Plassas, Loceri, Lotzorai, Lunamatrona, Mandas, Masainas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Mores, Muros, Narcao, Neoneli, Norbello, Nughedu San Nicolò, Nurachi, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nureci, Nurri, Ollastra, Olmedo, Orani, Orotelli, Orroli, Ortacesus, Oschiri, Osini, Pabillonis, Pau, Pauli Arbarei, Paulilatino, Perdasdefogu, Perdaxius, Perfugas, Pimentel, Putifigari, Romana, Sadali, Samassi, Samatzai, Samugheo, San Basilio, San Nicolò d’Arcidano, San Nicolò Gerrei, San Vito, Santadi, Sant’Andrea Frius, Sant’Anna Arresi, Sant’Antonio di Gallura, Santu Lussurgiu, Sardara, Scano di Montiferro, Sedilo, Segariu, Selegas, Seneghe, Senis, Senorbì, Serrenti, Serri, Setzu, Seui, Seulo, Siamanna, Siapiccia, Siddi, Siliqua, Silius, Sini, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Suni, Teulada, Tissi, Tonara, Torralba, Tratalias, Tresnuraghes, Tuili, Turri, Ulassai, Uras, Uri, Usini, Ussana, Ussaramanna, Ussassai, Vallermosa, Villa San Pietro, Villa Verde, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villaperuccio, Villaputzu, Villaspeciosa, Villaurbana e Zeddiani.

In fase di attivazione (21): Allai, Asuni, Bortigiadas, Busachi, Fluminimaggiore, Magomadas, Martis, Musei, Nughedu, Santa Vittoria, Nuxis, Osidda, Padru, Pompu, Sennariolo, Sorgono, Sorradile, Talana, Triei, Ulà Tirso, Villa Sant’Antonio e Villanovafranca.

Toscana

Attivati (5): Altopascio, Bientina, Cerreto Guidi, Porcari e Santa Croce sull’Arno.

In fase di attivazione (1): Pomarance.

