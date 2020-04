Il listino di WINDTRE – il marchio dell’operatore telefonico di linea mobile e fissa frutto della fusione fra Wind e Tre del gruppo CK Hutchison – si arricchisce in queste ore di nuove offerte di rete fissa e mobile.

In particolare, le nuove offerte WINDTRE rispondono alle denominazioni commerciali di Cube XL Unlimited, Mia Unlimited Easy Pay, Mia Plus, Large e Super Fibra Unlimited. Andiamo a scoprire che cosa propongono e a quali condizioni economiche.

WINDTRE Cube XL Unlimited

WINDTRE Cube XL Unlimited può essere inquadrata come un’offerta dati locale, sarà infatti disponibile all’attivazione fino al 30 aprile prossimo ma soltanto in alcuni Comuni italiani e soltanto per i nuovi clienti che si rivolgeranno ai punti vendita aderenti.

L’offerta comprende GB illimitati alla velocità del 4G+ e il modem Wi-Fi incluso al prezzo di 14,99 euro al mese. Per quanto riguarda il metodo di pagamento, è previsto l’addebito su conto corrente o carta di credito.

WINDTRE Cube XL Unlimited è un’offerta che bada al sodo e alla semplicità, il modem Wi-Fi incluso nel prezzo, infatti, permette di connettere fino a 20 dispositivi contemporaneamente e non richiede l’installazione da parte di un tecnico: è sufficiente collegare il WebCube 4G+ alla prese di corrente.

Va detto che la rateizzazione del modem WebCube 4G+ dura 24 mesi e prevede un costo di attivazione pari a 3 euro una tantum. Inoltre, l’offerta in sé prevede un costo di attivazione pari a 6,99 euro invece di 49,99 euro, a patto di mantenerla attiva per 24 mesi. Come al solito, i restanti 43 euro vengono rateizzati in 24 rate da 1,80 euro al mese per tutta la durata contrattuale e in caso di recesso anticipato WINDTRE addebita le rate mancanti. Il cliente può comunque scegliere di saldare il costo di attivazione intero di 49,99 euro in un’unica soluzione in fase di attivazione.

Le condizioni di fruizione dell’offerta prevedono espressamente che non possa essere utilizzata in un Comune diverso da quelli previsti (in caso di reiterato uso difforme dalle condizioni previste, l’operatore può sostituire l’offerta con quella inferiore comprensiva di 100 GB a 12,99 euro al mese).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.

WINDTRE Mia Plus e Mia Unlimited Easy Pay

WINDTRE Mia Plus non è un’offerta del tutto inedita, ve ne avevamo già parlato in riferimento agli ex clienti Tre. Questa volta, invece, il target è rappresentato dagli ex clienti Wind ricaricabili selezionati aventi un pagamento di un telefono in scadenza o scaduto.

Come vi avevamo già anticipato, WINDTRE Mia Plus, attivabile fino al 20 aprile, propone minuti illimitati e 500 SMS verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) a cui si aggiunge un bundle di traffico internet che varia a seconda del prezzo: le varianti MIA 20/40/50/60/80/100/150 Plus (con numero di GB inclusi indicato nel nome) costano rispettivamente 7,99/9,99/10,99/11,99/12,99/13,99/15,99/19,99 euro al mese.

Il costo del rinnovo mensile prevede addebito su metodo di pagamento automatico (carta di credito, conto corrente, carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank). Il costo di attivazione è pari a 4,99 euro solo per MIA 20 e 40 Plus, per tutte le altre è azzerato in promozione, ma in caso di recesso prima di 24 mesi si prevede l’addebito delle rate rimanenti da 1,25 euro al mese.

WINDTRE Mia Unlimited Easy Pay è un’offerta fully unlimited, con minuti, SMS e GB illimitati su rete 5G Ready, il tutto al prezzo mensile di 29,99 euro.

Per i clienti rientranti nel target – già clienti che ricevano la proposta di attivazione – non sono neppure previsti costi di attivazione (a patto di mantenerla attiva 24 mesi, altrimenti è quello standard di 49,99 euro, che il cliente può comunque pagare in un’unica soluzione all’attivazione). L’addebito, come si evince dal nome, avviene con metodo Easy Pay, ovvero automatico mediante carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit, DbContocarta di Deutsche Bank.

I clienti fuori target potrebbero valutare, invece la WINDTRE Unlimited Special di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi.

WINDTRE Large e Super Fibra Unlimited

Concludiamo con due offerte che saranno attivabili solo fino al 6 aprile prossimo.

WINDTRE Large sarà attivabile soltanto online con costo di attivazione gratuito e spedizione gratuita. Comprenderà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 20 GB al prezzo di 14,99 euro al mese.

WINDTRE Super Fibra Unlimited, anch’essa senza costi di attivazione, prevede un costo di 19,99 euro al mese e mette a disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e la Fibra fino a 1 Gigabit. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche