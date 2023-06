L’anno scolastico è ormai giunto al termine e, al netto delle appendici dedicate agli esami, per molti stanno per iniziare le agognate vacanze estive. Se state pensando a un regalo da farvi fare se avete appena finito la scuola, o da fare ai vostri figli per festeggiare la promozione, oggi vi proponiamo due set dal costo contenuto che sapranno comunque regalare divertimento sia nella fase di costruzione che successivamente.

Per gli amanti dei videogame, in particolare di Minecraft, ecco il set LEGO Minecraft Il cottage dell’ape, mentre per i fan della linea Ninjago ecco LEGO Ninjago Mech Rider di Kai EVOLUTION. Entrambi sono disponibili sullo store online LEGO utilizzando i link che trovate più in basso.

LEGO Minecraft Il cottage dell’ape

Per chi ama la grafica 8-bit di Minecraft, e adora i set LEGO dedicati a questo gioco, Il cottage dell’ape è una scelta molto divertente, che vi permette di ampliare la vostra collezione aggiungendo un nuovo scenario davvero particolare.

Il set, composto da 254, è uno dei primi a utilizzare sacchetti numerati di carta al posto di quelli di plastica. Da qualche tempo LEGO ha intrapreso un nuovo percorso per migliorare la sostenibilità utilizzando materiali riciclabili, a partire proprio dalle confezioni di vendita. Va detto che ci sono ancora un paio di sacchettini di plastica per i pezzi più piccoli, ma la direzione intrapresa dal colosso danese è quella giusta.

Le due buste presenti nella confezione di vendita permettono di realizzare i due elementi principali che compongono il set. Il primo infatti contiene i mattoncini per costruire il terreno su cui è presente un albero con un nido di api, protetto da due api arrabbiate che fanno la guardia. Il secondo invece consente di costruire il cottage vero e proprio, realizzato con i colori e le forme (ovviamente a 8 bit) di un’ape.

La realizzazione della prima parte è semplice e veloce, ma ci sono alcune soluzioni davvero interessanti, in particolare quella che permette di fissare le due api al tronco dell’albero permettendogli di ruotare col movimento di un dito. Sull’albero inoltre è appeso il favo che le due api stanno cercando di proteggere dall’Orsacchiotto, pronto a portarsi a casa l’agognato miele.

Molto bella anche la casa a forma di ape, con tanto di ali trasparenti, con il tetto che può essere facilmente rimosso per stimolare il gioco creativo. All’interno della casetta troviamo un tavolino con un vasetto di miele e una struttura a nido d’ape stampata, con un tavolino sul quale è disposto un lume per illuminare la stanza. Gli elementi possono essere facilmente rimossi e posizionati all’esterno per creare ulteriori scenari di gioco.

L’ingresso alla casetta è caratterizzato da due porte a ventola, come quelle dei saloon nel Far West, mentre nella parte frontale sono visibili occhi e antenne dell’ape. Il personaggio Orsacchiotto è inoltre dotato di un’ascia per difendersi dagli attacchi del Bimbo Zombie, altro personaggio presente nel set e utile per sviluppare dinamiche di gioco sempre diverse.

Potete acquistare il set LEGO Minecraft Il cottage dell’ape su LEGO.com a 19,99 euro.

LEGO Ninjago Mech Rider di Kai EVOLUTION

Il secondo set invece è dedicato agli appassionati della linea Ninjago ed è dedicato a Kai, il ninja rosso. Niente sacchetti di carta in questo caso, ma i classici sacchetti di plastica in cui sono contenuti i 312 pezzi che compongono il set.

Col primo sacchetto si costruisce il mech vero e proprio, con elementi simili ad altri mech della stessa linea, ma con una soluzione nel palmo della mano che permette, in seguito, di collegare l’enorme lancia, i cui pezzi sono presenti nel secondo sacchetto. Troviamo oltre alla minifigure di Kai anche quella del Re delle Ossa, con una ampia gamma di armi e decorazioni, così da cerare diversi scenari di gioco o di esposizione.

La costruzione non presenta sfide particolari ma ho apprezzato il nuovo sistema che permette di fissare le gambe della minifigure al mech, così da evitare di perderle durante il gioco, come invece accade con i mech LEGO di generazione precedente. Le dimensioni sono sostanzialmente le stesse degli altri mech venduti singolarmente, per sfide all’ultimo sangue che appassioneranno i più piccoli.

Il secondo sacchetto invece permette di costruire la moto, caratterizzata da due enormi ruote e da una serie di armi che possono comunque essere sganciate e utilizzate per aumentare il divertimento. Anche in questo caso i progettisti LEGO sono stati particolarmente attenti ai dettagli, posizionando sulla sella un elemento in cui incastrare il mech, per una maggiore stabilità quando viene montato sulla moto.

Le mani possono essere messe sul manubrio e le punte dei piedi arrivano alle pedane con un effetto finale molto bello. In questa parte troviamo le alter due minifigure del set, quella di Nya e di un Cacciatore di ossa, pronti a darsi battaglia. Sul mech è poi possibile montare lo stendardo Focus, una sorta di premio per chi riuscirà a prevalere sull’avversario.

Potete acquistare il set LEGO Ninjago Mech Rider di Kai EVOLUTION su LEGO.com a 44,99 euro, ideale quindi per premiare chi si è comportato bene durante l’anno scolastico, ma anche per un regalo di compleanno più importante.