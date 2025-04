Per i ciclisti, ma non solo, le pompe elettriche sono state una piccola svolta e chi ancora le demonizza probabilmente non le ha mai provate: zero fatica, controllo della pressione, versatilità, portabilità. Hanno un solo problema: costano tantissimo! La Cycplus A2 (la trovate anche come A2 Pro, ma è lo stesso prodotto) ha invece il grande pregio di proporsi sul mercato ad un prezzo accessibile, fa il suo lavoro egregiamente ed è un ottimo compromesso tra dimensioni/peso, potenza e capacità. In questa recensione vi raccontiamo tutti i dettagli.

Cycplus: un catalogo vasto

Cycplus produce diversi accessori per bici e, oltre che per i sempre apprezzati ciclo computer, negli ultimi tempi si è fatta notare per le pompe elettriche per gonfiare gli pneumatici. Proprio su queste pagine vi abbiamo parlato della AS2 e AS2 Pro, piccoli gioiellini da portarsi sempre dietro per chi fa della bici un utilizzo prettamente sportivo.

A catalogo però ci sono anche prodotti meno “estremi”, più economici e versatili, come la A2 Pro, e se spulciamo le pagine di Amazon, scopriamo che in realtà ne esistono molti altri più o meno simili, come la A2 Plus (una versione più grande della A2 Pro), questo (una variante della A2 Plus), o questo (una versione invece più piccola della A2 Pro).

Il succo del discorso è che online se ne trovano di tutti i tipi di queste pompette elettriche, ma se volete andare sul sicuro con un prodotto durevole e affidabile allora vi consigliamo Cycplus, banalmente perché fa questo di mestiere e ha un catalogo consolidato di micro compressori elettrici ormai da qualche anno.

Cycplus A2: come è fatta

Vi dicevamo che questa pompa elettrica rappresenta un buon compromesso tra prestazioni, dimensioni, capacità e prezzo. Pesa 380 grammi ed ha una forma simile ad una borraccia, comoda per essere trasportata, magari direttamente agganciata al telaio della bici tramite l’adattatore incluso in confezione. È chiaro che il peso sia comunque troppo per chi gira su strada con una bici orientata alla massima prestazione, d’altra parte a tale scopo esistono altri prodotti di Cycplus, però magari in MTB elettrica o cicloturismo, può diventare un oggetto versatile che vale la pena trasportare.

Nella sua semplicità è costruita molto bene: ci sono alcuni tasti fisici molto comodi da utilizzare anche quando ci troviamo in situazioni non proprio comode (sul sentiero, magari in inverno con i guanti, o quando c’è poca luce): accensione/spegnimento che funge anche da start/stop per il gonfiaggio, “U” che permette di selezionare l’unità di misura preferita per la pressione e anche di accendere la piccola torcia LED presente su una sommità della pompa elettrica, “+” e “-” per regolare la pressione di stacco. Troviamo poi un piccolo display a LED monocromatico che mostra le informazioni sulla pressione rilevata e su quella da raggiungere con il gonfiaggio, oltre all’indicazione sulla carica residua. Infine non manca un’uscita USB-A (Full Size) a cui è possibile collegare un cavo per ricaricare smartphone e altri oggetti elettronici, sfruttando la batteria da 51200 mAh integrata. Insomma, nella sua essenzialità c’è quel che davvero serve per un prodotto del genere, senza troppe sciccherie che molto spesso sono utili solo “in teoria”.

Previous Next Fullscreen

La forma a cilindro lascia comunque lo spazio per un incavo nel quale va riposto il cavetto di prolunga di circa 20 cm che andrà poi avvitato sulla porta di uscita della pompetta, in modo tale da poter raggiungere più agevolmente la valvola di gonfiaggio. È un’ottima soluzione che consente alla pompa di mantenere dimensioni compatte e pratiche, senza che il cavo rimanga esposto o ripiegato quando la pompa non è in uso, e allo stesso tempo disporre di una prolunga che agevola moltissimo il lavoro.

In confezione troverete poi un sacchetto per il trasporto, un adattatore a siringa per gonfiare palloni, un adattatore per valvole Presta da bici, mentre senza adattatori l’uscita è adatta al gonfiaggio di auto e moto con valvole T412-T413-T414.

Caratteristiche tecniche

Massima pressione di gonfiaggio: 150 PSI

Airflow: 12L/min

Misuratore di pressione integrato

LED di emergenza

Batteria: 2 x 2600 mAh

Peso: 380 grammi

Dimensioni: 180×55 mm

Esperienza d’uso

La Cycplus A2 è una pompetta estremamente pratica, è resistente e pensata per lavorare bene ed in modo affidabile. Basta questo in fondo ed è proprio quello che emerge utilizzandola nelle situazioni più disparate. La cosa che abbiamo apprezzato di più è il giusto compromesso tra dimensioni e prestazioni, perché se è vero che esistono pompette più grandi e capaci di gonfiare anche le ruote di un camion, però è altrettanto vero che queste capacità si pagano in termini di ingombri e portabilità, mentre dall’altra parte esistono pompette miniaturizzate ma che hanno giusto la funzione di tampone in emergenza per gonfiare il tubolare di una bici da strada o MTB in caso di imprevisti.

Con la nostra MTB con ruote da 29″ x 2,5″ abbiamo impiegato circa 2 minuti a gomma per portarle da 0 a 1,8 bar. L’autonomia è sufficiente per gonfiare circa una decina di gomme di questo tipo, mentre sulle ruote di un’auto siamo riusciti a “rabboccare” la pressione dei 4 pneumatici (235 – 50 R17), portandoli da circa 1,8 bar a 2,6 bar. Chiaramente l’autonomia risente molto della pressione da raggiungere, più è elevata e più il dispendio energetico crescerà esponenzialmente.

Considerazioni finali e prezzo

La Cycplus A2 ha un costo di 39,99 Euro su Amazon, talvolta si riesce anche a trovare con un po’ di sconto. È un prezzo giusto per una pompetta molto versatile e adeguata per il gonfiaggio di bici, scooter, moto ed eventualmente da tenere per le emergenze in auto. Fa il suo lavoro egregiamente, con quel che serve già incluso in confezione, consigliata.