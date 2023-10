In un mondo in rapida evoluzione, dove la tecnologia ha ripensato il modo in cui interagiamo con le finanze, emerge BBVA. Con radici profonde che affondano nel suolo spagnolo, BBVA ha esteso la sua rete, offrendo soluzioni finanziarie intuitive e all’avanguardia anche al pubblico italiano.

La nostra recensione su BBVA si addentrerà nel cuore dell’offerta, esplorando l’esperienza utente, i servizi offerti e la posizione che BBVA occupa nel panorama bancario italiano.

BBVA, la storia del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BBVA, acronimo di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Fondato nel 1857 come Banco de Bilbao nella città di Bilbao, Spagna, ha radici che affondano nel cuore pulsante dell’Europa meridionale. La sua storia è un viaggio attraverso fusioni strategiche e acquisizioni intelligenti, che lo hanno portato a diventare uno dei colossi bancari che conosciamo oggi.

La svolta significativa si verifica nel 1999, con la fusione di Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria, creando così il BBVA. Quest’unione non solo ha consolidato la sua posizione in Spagna, ma ha segnato l’inizio di un’era di espansione internazionale. BBVA ha allargato i suoi orizzonti ben oltre i confini iberici, affermandosi come un player influente nel settore bancario globale.

Con l’avvento della rivoluzione digitale, BBVA ha abbracciato con entusiasmo le nuove tecnologie, posizionandosi come leader nell’innovazione bancaria. La sua transizione verso una piattaforma bancaria digitale ha rappresentato un cambio di paradigma, fornendo ai clienti soluzioni finanziarie moderne al passo con i tempi.

I principali servizi BBVA

Nell’ampio panorama bancario, BBVA si distingue come una banca 100% digitale e trasparente, proiettata verso il futuro per offrire soluzioni finanziarie semplici, intuitive e soprattutto convenienti. Vediamo una panoramica dettagliata dei servizi e delle opportunità offerte da questa banca.

Conto corrente online

Il cuore dell’offerta di BBVA è il suo conto corrente online, una piattaforma digitale che ti permette di gestire le tue finanze con pochi clic. E se hai bisogno di liquidità prima del giorno di paga, BBVA viene in tuo soccorso: puoi ricevere il tuo stipendio in anticipo, con un accredito immediato fino a 1500€ sul tuo conto. Questo prestito può essere richiesto tra il 15° e il 1° giorno precedente alla data prevista per il pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro, con un TAN del 0% e un TAEG del 2,17%.

Servizi a zero spese

Essendo una “banca online” il piatto forte è costituito dalla gratuità dei principali servizi:

Bonifici : puoi effettuare bonifici SEPA istantanei fino ad un massimo di 1.000€ verso le principali banche, o bonifici SEPA ordinari fino a un massimo di 10.000€, senza costi.

: puoi effettuare fino ad un massimo di 1.000€ verso le principali banche, o bonifici SEPA ordinari fino a un massimo di 10.000€, senza costi. Prelievo di Contanti : puoi prelevare contanti senza commissioni a partire da 100€, senza limiti di prelievi, utilizzando la tua carta fisica o virtuale, in tutta la zona Euro, Italia inclusa.

: puoi prelevare contanti senza commissioni a partire da 100€, senza limiti di prelievi, utilizzando la tua carta fisica o virtuale, in tutta la zona Euro, Italia inclusa. Ricarica del Conto : puoi ricaricare il tuo Conto Corrente BBVA in modo gratuito e istantaneo utilizzando una carta di debito, di credito o prepagata di un altro istituto bancario. L’accredito è rapido e senza alcun costo.

: puoi ricaricare il tuo Conto Corrente BBVA in modo gratuito e istantaneo utilizzando una carta di debito, di credito o prepagata di un altro istituto bancario. L’accredito è rapido e senza alcun costo. Pagamenti Digitali: la modernità si sposa con la comodità quando paghi con lo smartphone. Puoi aggiungere la Carta di Debito BBVA al tuo wallet digitale su Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, e goditi la libertà di pagare con un semplice gesto!

Mobile banking

La piattaforma di mobile banking di BBVA permette di avere il controllo totale delle finanze direttamente dallo smartphone, offrendo una vasta gamma di funzionalità per gestire il denaro in modo sicuro ed efficiente.

Approfittane ora: Apri ora il conto BBVA e usa il codice Passaparola: 77660078521905 per ottenere 10 euro per ottenere 10 euro

Le promozioni BBVA

BBVA si distingue non solo per la sua offerta di servizi finanziari all’avanguardia, ma anche per le promozioni che rendono l’esperienza bancaria ancora più piacevole. Ecco una carrellata delle promozioni attualmente in corso che potrebbero interessarti:

Interessi al 4% lordo sul saldo

Il conto corrente BBVA offre un rendimento annuo del 4% valido fino al 31/01/2025. Il tutto permette di incrementare automaticamente le proprie risorse finanziarie, senza la necessità di aprire nuovi conti o sottoscrivere un conto deposito.

Questo rendimento del 4% lordo è offerto senza alcun canone o condizione: più fondi sono disponibili sul conto, maggiore sarà il guadagno. L’aumento del saldo è dunque direttamente proporzionale alla disponibilità di ciascun cliente (con un limite massimo di denaro remunerabile fissato a 1 milione di euro), senza alcuna necessità di mantenere un saldo minimo.

Gli interessi accumulati nel corso del mese verranno accreditati direttamente sul conto nei primi giorni del mese successivo, al netto delle ritenute fiscali.

Gran Cashback BBVA

La promozione Gran Cashback BBVA è pensata per farti risparmiare sui tuoi acquisti fin dal primo mese. Durante il primo mese, potrai recuperare fino a 100€ su tutti i tuoi acquisti grazie ad un cashback del 20%. Ma non finisce qui: nei 3 mesi successivi, godrai di un cashback del 5% con Shopping BBVA, che ti permetterà di guadagnare fino a 30€. Un modo semplice e conveniente per risparmiare mentre fai shopping!

Passaparola BBVA

Con la promozione Passaparola di BBVA, condividere i vantaggi della banca con i tuoi amici è non solo facile, ma anche remunerativo. Porta gli amici in BBVA e potrai ricevere fino a 200€. È il modo di BBVA per ringraziarti per aver diffuso la parola e aver contribuito a creare una community di clienti soddisfatti.

Approfittane ora: Apri ora il conto BBVA e usa il codice Passaparola: 77660078521905 per ottenere 10 euro per ottenere 10 euro

Compra & Vinci BBVA

BBVA offre anche l’opportunità di trasformare i tuoi acquisti in premi con la promozione Compra & Vinci. Partecipando, potrai entrare nei sorteggi quindicinali per la possibilità di vincere uno dei 100 Buoni Regalo Amazon.it da 50€. E non è tutto: i sorteggi trimestrali ti danno la possibilità di vincere grandi premi, come uno scooter elettrico modello Etriko SK3 nel primo trimestre. Più acquisti, più possibilità avrai di vincere.

Queste promozioni BBVA riflettono l’impegno nel valorizzare la fiducia e la lealtà dei suoi clienti. Con offerte così allettanti, BBVA non è solo una banca digitale, ma un partner che celebra e ricompensa il tuo engagement.

Recensione BBVA: pro e contro del conto corrente

Dopo questa ampia descrizione di BBVA passiamo adesso alla mia personale esperienza che vi racconto dopo aver usato il conto corrente BBVA per oltre un mese.

L’avventura con BBVA è iniziata con una procedura di apertura del conto facile e veloce. In poco tempo, ero pronto a esplorare le numerose promozioni offerte, che sono, a mio avviso, il vero punto di forza di BBVA. Il bonus di benvenuto di 10 euro, il tasso di interesse lordo del 4% sul saldo, il cashback e la promozione passaparola sono solo alcune delle offerte che ho trovato estremamente allettanti. Queste promozioni non solo funzionano come promesso, ma sono presentate in modo trasparente sia sull’app ufficiale che sul sito, permettendo di tenere traccia dei benefici accumulati.

Un aspetto che mi ha particolarmente colpito è l’accredito degli interessi su base mensile, una pratica rara tra gli istituti bancari, che ho trovato molto utile. Non ho avuto bisogno di contattare l’assistenza clienti, ma sapere che c’è un team competente pronto ad assistere, mi ha dato ulteriore tranquillità.

Tuttavia, non tutto è stato perfetto. La sicurezza è una priorità quando si tratta di gestire le finanze, e la limitazione della password a soli 6 caratteri mi ha lasciato perplesso. In un’era sempre più digitale, una password più robusta è cruciale per proteggere le informazioni finanziarie. L’altro aspetto che mi ha fatto riflettere è l’assenza di un’opzione per un conto cointestato. Questo può essere un inconveniente per chi desidera condividere il conto con un familiare.

L’interfaccia utente di BBVA, sia sul sito web che sull’app, è molto semplice e funzionale. Alcuni potrebbero trovare l’interfaccia troppo semplice, ma personalmente ho apprezzato la sua facilità d’uso.

In sintesi, ecco i pro e i contro della mia esperienza con il conto corrente BBVA:

Vantaggi conto BBVA:

Promozioni allettanti e trasparenti.

Apertura del conto facile e rapida.

Accredito di interessi su base mensile.

Assistenza clienti competente, sebbene non sia stata necessaria.

Interfaccia utente semplice e funzionale.

Svantaggi conto BBVA:

Limitazione della lunghezza della password a 6 caratteri.

Assenza di opzione per un conto cointestato.

Nonostante alcuni svantaggi, al momento sono complessivamente soddisfatto del servizio e lo raccomanderei a chi fosse alla ricerca di una soluzione bancaria digitale e innovativa senza troppe complicazioni o costi.