A partire dalla seconda generazione di AirPods, Apple ha offerto l’opportunità ai suoi clienti di far incidere del testo sulla custodia di ricarica delle stesse. Per molti un tocco personale che non solo permette di distinguerle tra case tutti uguali, ma anche aggiungere un valore nel caso di un regalo.

Se avete sempre desiderato poter avere incisa, sulla custodia delle vostre AirPods, un’emoji, da oggi Apple vi consente di farlo. I primi a darne la notizia sono stati i colleghi di 9to5Mac, che visitando lo store di Apple hanno potuto constatare come le emoji siano disponibili all’incisione sulla custodia di AirPods e AirPods Pro, le ultime arrivate in ordine temporale tra l’offerta di gadget audio dell’azienda.





L’incisione non è colorata, e non è possibile scegliere tra tutte le emoji che, ad esempio, trovate disponibili quando utilizzate uno smartphone Android o iOS. Apple fornisce 31 opzioni tra cui scegliere, e ce n’è per tutti i gusti: facce, gesti, animali, stelle, cuori e altro. Inoltre, il testo che verrà inciso è ora più grande, per chi fosse interessato. Purtroppo non è ancora possibile fare un mix di testo ed emoji: niente messaggi subliminali sfruttando il potere suggestivo delle emoticon, almeno per il momento.

La buona notizia è che il servizio è totalmente gratuito: potete scegliere di far incidere la custodia delle vostre AirPods, sia con case di ricarica wireless che senza, o delle AirPods Pro senza dover pagare un extra.