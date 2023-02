Vanificati i timori dell’abolizione, il bonus cultura è disponibile anche quest’anno, dal 31 gennaio in poi per i ragazzi nati nel 2004. Fra gli altri esercenti, partecipa anche Amazon, che rinnova la partecipazione alla soluzione abbracciata anche dal nuovo governo mettendo a disposizione vari prodotti.

Si va dai libri ai CD, vinili e DVD, dai manuali di studio agli eBook Kindle e ad altri prodotti acquistabili beneficiando del bonus cultura, dal valore di 500 euro. Brevemente, scopriamo meglio come funziona, come fare domanda, a chi è dedicato e cosa ci si può comprare.

Bonus cultura 2023: beneficiari, registrazione e prodotti acquistabili

Come anticipato il nuovo bonus cultura 2023 è rivolto ai ragazzi nati nel 2004. Per usufruirne bisogna registrarsi sul sito web 18app (unico canale disponibile) tramite SPID o CIE dal 31 gennaio al 31 ottobre 2023, procedura necessaria per ottenere i 500 euro di buono da spendere fino al 30 aprile 2024 per i seguenti prodotti e servizi:

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;

musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di teatro, musica e lingue straniere.

Per i nati nel 2003, c’è da sapere che avranno tempo fino al 28 febbraio 2023 per spendere il proprio bonus cultura. In caso di dubbi o per maggiori informazioni vi suggeriamo di consultare la pagina FAQ del sito web 18app, mentre qui trovate la sezione dedicata agli esercenti (negozi fisici e online) per i quali è possibile usare il proprio bonus.

Usare il bonus cultura su Amazon

Fra gli esercenti che hanno aperto le porte al bonus cultura 2023, come dicevamo, c’è anche Amazon, che ha rinnovato la partecipazione a una soluzione che dal 2016 permette ai beneficiari di acquistare vari prodotti di indirizzo culturale, spendendo i 500 euro messi a disposizione. Su Amazon c’è una sezione apposita che fa da vetrina per i prodotti acquistabili con tale bonus.

Ma prima di tutto, per utilizzare il bonus cultura su Amazon è necessario appunto chiederlo su 18app.it seguendo le indicazioni riportate sopra, per poi convertirlo in uno o più codici Amazon dalla pagina dedicata. Come lì riportato, è necessario convertirli in buoni del valore desiderato, ma intero (cioè non 10,50 euro, ma 10 o 11 euro): da un minimo di 1 euro a un massimo di 250.

Fatto questo non resta che utilizzarlo/i su Amazon.it per acquistare libri, CD e vinili, eBook Kindle, DVD e Blue-Ray, e altro ancora, prodotti che devono essere necessariamente venduti e spediti da Amazon. Questa è la pagina vetrina contenente tutti i prodotti compatibili e aggiornati per rilevanza, mentre a seguire vi lasciamo i link alle sezioni principali specifiche delle categorie coi prodotti acquistabili:

Nel caso in cui doveste cambiare idea e non comprare più il prodotto desiderato, è possibile tuttavia chiedere la riconversione del buono Amazon sul proprio Saldo 18app compilando il relativo modulo di riconversione disponibile qui, sede in cui trovate il formulario e tutti i dettagli sulla procedura. In caso di dubbi, vi suggeriamo di visitare la pagina di Amazon dedicata contenente le domande frequenti sul Bonus Cultura.

Potrebbe interessarti anche: Cos’è e come funziona Amazon Prime Student? Tutto quello che c’è da sapere