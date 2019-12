Secondo il sito francese WatchGeneration un nuovo Apple Watch 5 (PRODUCT) RED potrebbe essere rilasciato nei prossimi mesi, e la fonte potrebbe essere più attendibile di quello che ci si aspetta.

Già in passato WatchGeneration e il suo sito partner, MacGeneration, hanno ricevuto soffiate corrette riguardo indiscrezioni sui prodotti Apple. Lo scorso Ottobre, ad esempio, MacGeneration è entrato in possesso di un render di quello che tutto il mondo avrebbe conosciuto come MacBook Pro 16″.

Le conferme di un nuovo prodotto (PRODUCT) RED nella line-up di dispositivi Apple è confermato, come spesso accade, da indizi rintracciati presso la supply chain, la catena di fornitori di componenti a cui si affidano le aziende per produrre i propri dispositivi. Se infatti davvero pensavate che Apple producesse tutto in proprio, dovrete ricredervi: sono letteralmente decine le aziende satellite a cui la compagnia di Cupertino si appoggia, commissionando la produzione di componenti che si attengano strettamente alle specifiche dettate da Apple.

Il probabile Apple Watch 5 RED sarebbe comparso nel database di un costruttore, sotto un numero di riferimento differente da quello dei semplici braccialetti RED. Sempre dalla fonte arriva la notizia che il nuovo (PRODUCT RED) Apple Watch 5 potrebbe essere simile alla variante RED dell’ultimo iPod Touch, realizzato in alluminio e con un bracciale che complementi la colorazione. Il prezzo dovrebbe rimanere invariato.

Per chi non lo sapesse, con ogni dispositivo (PRODUCT) RED acquistato Apple contribuisce al 100% nella lotta e ricerca contro l’HIV/AIDS, in particolare nell’area sub-sahariana dell’Africa. In oltre 13 anni in cui è attivo il programma sono stati raccolti oltre 220 milioni di dollari, quindi rappresenta per gli utenti Apple un duplice vantaggio.

This #WorldAIDSDay we mark our 13th year partnering with @RED to fight AIDS in Africa. Since 2006, our customers have helped us raise $220M. AIDS-related deaths have fallen by more than half since 2004. Together we can achieve an AIDS-free generation. https://t.co/h4wnIDGAmq — Tim Cook (@tim_cook) December 1, 2019

Da una parte possiamo spendere anche cifre considerevoli, con la consapevolezza che verranno devolute in una giusta causa; dall’altra, possiamo dire che tutti i prodotti RED sono estremamente appetibili, proprio in virtù della loro particolare colorazione: io stesso posseggo un iPhone XR (PRODUCT) RED, che con una cover trasparente rende davvero al meglio.

Non vediamo alcun motivo per non aggiungere un nuovo Apple Watch 5 RED alla line-up di prodotti dell’azienda, ma vi ricordiamo che queste informazioni sono rumors, indiscrezioni, e pertanto vi invitiamo a trattare il contenuto di questo articolo di conseguenza.