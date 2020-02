La divisione entertainment di Sony ha annunciato VR Stories, una nuova esperienza d’intrattenimento gratuita per Playstation VR in esclusiva per l’Italia accessibile tramite l’app Littlstar, disponibile su Playstation Store già da oggi.

VR Stories è la chiave di ingresso per accedere a contenuti in realtà virtuale di varie tipologie (Sport, Eventi, Viaggi e Suspense) incentrati sul patrimonio culturale e di intrattenimento del nostro Paese.

In ambito sportivo, il video realizzato con tecnologie innovative permetterà ai tifosi della Lazio di interagire con la squadra in una classica giornata di allenamento e di guardare lo Stadio Olimpico di Roma attraverso gli occhi dell’iconica aquila Olympia, mentre i tifosi dell’Inter avranno l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere virtuali con i loro beniamini.

La categoria Eventi offre la possibilità di utilizzare Playstation VR per scoprire cosa accade dietro le quinte di un videoclip musicale, come per la canzone Ostia Lido di J-AX, e ascoltare l’intervista speciale rilasciata dall’artista in esclusiva per gli utenti PlayStation.

La sezione Viaggi di VR Stories consente di esplorare Venezia da un punto di vista “inedito e privilegiato”, inoltre, a marzo sarà possibile visitare Roma.

La categoria Suspance vi farà entrare nell’antico borgo di Consonno, un parco delle meraviglie abbandonato incastonato fra i monti e diventato oggi una città fantasma, mentre a marzo sarà possibile visitare le rive del Po nei pressi dell’enorme veliero costruito da Alberto Manotti, noto come il Re del Po, e seguire un gruppo di tre amici durante un misterioso weekend di campeggio nella natura.