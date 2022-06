Chiunque abbia una console moderna e giochi online sa quanto sia importante avere delle buone cuffie con microfono e una basetta per ricaricare i controller perché aiutano a migliorare e semplificare l’esperienza di gioco, soprattutto con alcuni titoli specifici. Noi abbiamo avuto modo di provare le cuffie Trust Gaming GXT 408 Cobra e la basetta Trust GXT 235 Dock Ricarica Duale per PlayStation 4 e dobbiamo ammettere che sono degli ottimi accessori per un videogiocatore medio ed è il motivo per cui oggi vogliamo parlarvene.

Trust Gaming GXT 408 Cobra

Sono delle ottime cuffie con filo, costruite con materiali di qualità, che si collegano al controller della PS4 (o a qualsiasi altro dispositivo) tramite il jack audio e la porta da 3,5 mm e disponibili nella colorazione nera-rossa, proprio per sottolineare che sono pensate per il gaming. Arrivano in una confezione molto ricca la quale include un astuccio per riporle, un microfono direzionabile removibile, un cavetto e dei gommini di ricambio per adattarle al meglio ai propri condotti uditivi; si tratta di cuffie in-ear, perciò avere dei gommini delle misure giuste è fondamentale, sia per una massima comodità e sia per far sì che l’audio non ne risenta. Le abbiamo provate principalmente con Rainbow Six: Siege e dobbiamo sottolineare due cose fondamentali, da mettere sopra tutto il resto: la prima è che il microfono integrato è di buona qualità però quello direzionabile tramite asta permette di avere un audio di qualità superiore sia perché aggiustabile vicino alla bocca e sia perché capace di catturare l’audio in maniera migliore; la seconda è che offrono una riproduzione dell’audio incredibile, soprattutto per il prezzo, con un suono avvolgente e profondo, degli ottimi alti, dei bassi belli pompati e una nitidezza ottima. Una volta indossate, sembra di essere al cinema e questo fa sì che ci si immerga totalmente nel gioco e che sia possibile cogliere i più piccoli dettagli sonori, aspetto fondamentale in alcuni giochi online. Poi sono comode da indossare, grazie anche agli archetti da infilare nel padiglione auricolare, possiedono un filo bello lungo, includono un piccolo telecomando per qualche comando rapido e sono estremamente leggere. Le Trust Gaming GXT 408 Cobra sono l’ideale per chi cerca delle cuffie ottime senza voler spendere un capitale: sono disponibili all’acquisto su Amazon al prezzo di 29,99 euro.

Acquista Trust Gaming GXT 408 Cobra su Amazon a 29,99 euro

Trust GXT 235 Dock Ricarica Duale

È un accessorio tanto banale quanto funzionale. Si tratta di una basetta capace di ricaricare simultaneamente due controller per la PlayStation 4 semplicemente riponendoli nella guida e inserendo il connettore micro-USB nella porta. Una volta inserito un controller, si accende un LED rosso per indicare la fase di ricarica, che passa al verde non appena la ricarica è giunta al termine. La qualità dei materiali è buona, è stabile sulla superficie di appoggio e si collega alla corrente tramite cavo micro-USB. Trust GXT 235 Dock Ricarica Duale è acquistabile su Amazon al prezzo di 15,99 euro, anche se spesso è in sconto sotto i 10 euro.

Acquista Trust GXT 235 Dock Ricarica Duale su Amazon a 15,99 euro