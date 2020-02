Microsoft ha da poco annunciato la seconda tranche di titoli destinati a raggiungere il proprio servizio Xbox Game Pass nei prossimi giorni. Anche in questa occasione la lineup per console si differenzia da quella dedicata ai PC, anche se il numero di titoli è sostanzialmente lo stesso.

Novità Xbox Game Pass per console – Febbraio 2020

La prima novità, che sarà rilasciata domani sulle console, è Ninjia Gaiden 2 che sarà seguita dopo 5 giorni da Kingdom Hearts 3, Two Point Hospital e Wasteland Remastered. Per finire, il giorno 26, toccherà a Yakuza 0 debuttare sulla piattaforma mentre il giorno successivo toccherà a Jackbox Party Pack 3.

Ricordiamo che nel corso del 2020 saranno rilasciati su Xbox Game Pass anche Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix e Kingdom Hearts 2.8: Final Chapter Prologue, una notizia che farà felici i fan della serie.

\

Novità Xbox Game Pass per PC – Febbraio 2020

Per gli utenti che utilizzano Xbox Game Pass su PC questo mese sono in arrivo Indivisible, Reigns: Game of Thrones, Two Point Hospital, Wasteland Remastered e Yakuza 0. A differenza della versione console non sono state ufficializzate le date in cui i titoli saranno disponibili ma potete seguire l’account Twitter di Game Pass per PC per rimanere aggiornati.

I titoli che escono da Xbox Game Pass – Febbraio 2020

Non ci sono solo nuove entrate in questo mese di febbraio visto che sono sette i titoli che, tra console e PC, lasciano il servizio. Si tratta di Fallout 3, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider, Snake Pass, The Elder Scrolls 4: Oblivion, Batman: Return di Arkham – Arkham City e Batman: Return to Arkham – Arkham Asylum.