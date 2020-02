Chissà se la decisione di Nintendo è stata influenzata da Pantone al momento della scelta del nuovo colore di Nintendo Switch Lite? Dal momento del lancio la console portatile, che a differenza della versione standard non può essere collegata alla TV, erano solo tre i colori disponibili: turchese, grigio e giallo.

Tutto questo è destinato a cambiare visto che dal 20 marzo la gamma si arricchirà di una quarta colorazione; Forse in onore di “Living Coral“, eletto colore dell’anno 2019, Nintendo ha optato per il corallo come nuovo colore. puntando sia a un pubblico femminile, vista la vicinanza al rosa, sia a chi cerca qualcosa di davvero particolare.

Come anticipato Nintendo Switch Lite sarà disponibile nel nuovo colore a partire dal 20 marzo, almeno per quanto riguarda il Giappone dove le prevendite prenderanno il via il prossimo 7 marzo. Il prezzo rimane fisso a 19.980 yen, circa 166 euro, per cui è probabile che venga adottata la stessa strategia commerciale anche nel resto del mondo.

Al momento però non ci sono indicazioni relative alla disponibilità sui mercati internazionali, che potrebbe in qualche modo essere influenzata da quanto sta accadendo in estremo oriente, dove il Coronavirus sta creando non pochi disagi, preoccupazioni e ritardi.

Nintendo potrebbe dunque partire con il Giappone, dove la domanda sarà presumibilmente molto elevata, e aprire ai mercati globali solo quando la situazione si sarà normalizzata.