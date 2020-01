Come iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, se non giocando i titoli gratuiti che l’abbonamento Playstation Plus mette a disposizione dei propri utenti? Con un post sul blog ufficiale, PlayStation annuncia l’arrivo di Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator come giochi gratuiti di Gennaio, e saranno disponibili al download fino al 3 Febbraio.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Gioco d’azione che vi vede nei panni di Nathan Drake, per gli amici Nate, che è un po’ un meltin-pot di eroi provenienti da romanzi e film, come se fosse l’eroe della porta accanto, ispirandosi ad attori reali per la sua realizzazione, come ad esempio il famoso produttore e stunt-man Johnny Knoxville o il leggendario Harrison Ford, l’immortale protagonista di Indiana Jones nel film I predatori dell’arca perduta.

A differenza di Tomb Raider, da poco disponibile su Google Stadia, un titolo con cui è impossibile non fare un confronto, Nathan Drake è caratterizzato da un certo realismo ed ironia che permea tutto il gioco. Il protagonista inciampa mentre corre, afferra a malapena le sporgenze durante i lunghi salti e spesso si ferma a commentare l’assurdità delle situazioni in cui si spesso si ritrova.

Con Uncharted: The Nathan Drake Collection potremo giocare le campagne single-player di Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves e Uncharted 3: Drake’s Deception. I fan della serie potranno apprezzare nuovamente i titoli originali, mentre coloro che hanno cominciato a conoscere Nate da Uncharted 4 avranno l’occasione di vivere le precedenti avventure in modo totalmente gratuito.

Goat Simulator

Uno dei titoli più originali degli ultimi anni, il titolo del gioco già dice tutto: è il simulatore di capre definitivo, non cercate altrove. Anche se il motore fisico è tutt’altro che realistico, dato che sono possibili cose che nella realtà non avrebbero (fisicamente) senso, l’idea di lanciare capre e altri animali e osservarne gli effetti distruttivi è affascinante.

Sperimentare è la parola d’ordine in questo titolo, capace di regalare ore e ore di divertimento puro. Divertitevi a lanciare la vostra capra su oggetti inanimati ed esseri umani, oppure coinvolgete altri animali in esilaranti esperimenti: potete persino diventare la prima capra/astronauta, lanciando il primo ovino nello spazio grazie al solo ausilio di due bombole di combustibile agganciate ai fianchi dell’animale.

Reso disponibile per PS4 per la prima volta nel 2015, Goat Simulator non è il primo titolo che possa venir in mente quando si tratta di rigiocare titoli dal passato, ma sicuramente è un gioco da provare almeno una volta nella vita. Dato che è gratis con l’abbonamento a PS Plus per tutto il mese di Gennaio, perché non dargli una chance?