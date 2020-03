Ultimamente il servizio di gioco in streaming NVIDIA GeForce Now ha dovuto fare i conti con il fatto che alcuni editori si stanno ritirando a causa di misteriose ragioni burocratiche, tuttavia molti altri sviluppatori hanno aggiunto nuovi giochi alla piattaforma GeForce Now.

NVIDIA ha annunciato che nuovi titoli verranno aggiunti ogni giovedì (o quasi) e da ieri si sono aggiunti all’elenco otto giochi, tra i quali spiccano Arma II e Control che include il supporto per il ray tracing.

GeForce Now aggiunge Arma II, Control e altri

Gli otto giochi aggiunti ieri a NVIDIA GeForce Now sono i seguenti:

Arma II: Operation Arrowhead

Control (RTX ON)

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Dungeons 3

Headsnatchers

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

Jagged Alliance 2: Wildfire

The Guild 3

Sfortunatamente la qualità visiva di Control è ancora limitata a 1080p, quindi non ha lo stesso impatto rispetto a Xbox One X, sacrificando parte del suo potenziale.

GeForce Now riceverà nuovi giochi ogni giovedì

Per aiutare i giocatori a trovare subito i nuovi giochi, tutti quelli che verranno aggiunti il giovedì verranno elencati nella categoria Game Ready, tuttavia è probabile che eventuali nuovi giochi aggiunti al servizio vengano evidenziati anche nei canali social e nel blog ufficiale di GeForce NOW.

NVIDIA afferma che questi giochi sono stati ottimizzati per GeForce NOW grazie ai miglioramenti dei driver Game Ready che vengono generalmente rilasciati per le sue GPU.

NVIDIA GeForce Now è disponibile anche su dispositivi Android: basta scaricare l’app e collegare un controller wireless allo smartphone.