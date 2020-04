Attesa per la prossima “holiday season”, la PlayStation 5 è ancora un mistero per molti anche se, grazie a Sony, quest’oggi abbiamo modo di scoprire un importante accessorio che affiancherà la console di prossima generazione al lancio. Stiamo parlando di DualSense, ovvero il controller che di fatto manderà in pensione i famosi DualShock.

Sony presenta il controller DualSense

Le novità del nuovo controller sono diverse e Sony ce le mostra in un post sul blog ufficiale. Cambia il design, questa volta con il ritorno della light bar; cambiano anche i grilletti che su DualSense saranno dotati di resistenza meccanica. Il feedback aptico continua ad essere una feature molto importante per Sony e verrà portato anche a livello dei grilletti L2 e R2.

Ci sono novità anche per quanto riguarda la componente sonora dove, oltre alla presenza di un microfono integrato, viene introdotto anche un tasto mute per disattivare rapidamente il microfono. Difficile parlare di ergonomia non avendo DualSense a disposizione ma, da quel che possiamo vedere dalle foto ufficiali diffuse, sembra che il controller abbia una forma leggermente differente rispetto al DualShock 4.

Cambia anche il tasto Share, adesso etichettato come “Create” ma di cui non abbiamo dettagli a disposizione, mentre lato autonomia viene (ri)confermata la presenza di una batteria interna con ricarica tramite porta USB Type-C – addio micro USB, non ci mancherai affatto. Per quanto riguarda la colorazione, Sony ha deciso di puntare ad una palette di colori mista e non più a tinta unica. Che ne pensate del DualSense? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!