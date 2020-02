Come ben sappiamo il mondo intero è unito per contenere, studiare e sconfiggere una volta per tutte il Coronavirus. Da quando l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) l’ha elevato a “emergenza sanitaria internazionale”, sempre più aziende hi-tech hanno iniziato a considerare piuttosto seriamente la possibilità di sospendere o addirittura bloccare i piani di produzione industriale.

Nintendo dichiara che il Coronavirus avrà un grosso impatto anche sulle sue console

Ma non solo: LG e ZTE sono addirittura arrivati a confermare la loro assenza al MWC 2020 proprio per il Coronavirus, seguendo probabilmente Xiaomi che si limiterà a presentare i suoi nuovi top di gamma tramite un evento online.

L’emergenza virus ha però un impatto piuttosto importante anche nella categoria delle console, dove Nintendo è ovviamente una delle più importanti sul mercato. In queste ore, come rilanciano i colleghi di Reuters, la compagnia giapponese ha dichiarato che ci saranno ritardi inevitabili nella produzione e spedizione delle Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e anche dei Joy-Con.

La conferma arriva direttamente dagli executive del colosso giapponese, dove il CEO Shuntaro Furukawa dichiara che la produzione in Cina della console è stata fortemente impattata dal Coronavirus. Nonostante la compagnia già dall’anno scorso abbia iniziato a spostare parte della sua catena produttiva dalla Cina verso il Vietnam per sfuggire alla guerra di dazi con gli USA, pare che non abbia ancora abbastanza capacità per mantenere un ritmo sostenuto di produzione della console.