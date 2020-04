Dopo Google e Microsoft, Sony e NVIDIA, sembra che anche Amazon stia pianificando di entrare nel campo del gioco in streaming per competere con Stadia, Project xCloud, Playstation Now e NVIDIA Geforce Now.

Questa mattina il New York Times ha confermato l’ambizione del colosso dell’e-commerce per il cloud gaming, tuttavia il primo gioco originale di Amazon dovrebbe essere lanciato il prossimo mese.

Si tratta di Crucible, uno sparatutto in terza persona sviluppato dai Relentless Studios di Amazon, con sede a Seattle, caratterizzato da un’ambientazione Sci-Fi e da un gameplay strategico basato sul team e simile a League of Legend e Dota 2.

Nel gioco si scontrano due fazioni (umani e alieni) con armi e abilità uniche in un lussureggiante mondo alieno tra alleanze e tradimenti in un mix di abilità di combattimento, strategia e diplomazia.

A maggio verrà lanciato anche New World, il nuovo gioco multiplayer online che darà un saggio delle potenzialità di Lumberyard, il motore di gioco di Amazon.

L’ambientazione in questo si riferisce a un diciassettesimo secolo alternativo con elementi fantasy. Questo progetto proviene da un secondo game studio a Santa Monica, ma Amazon dispone anche di una terza divisione a San Diego.

Amazon sfida Google Stadia con Project Tempo

Questi due titoli saranno disponibili sulle piattaforme convenzionali ma anticiperanno l’idea di cloud gaming di Amazon tramite Project Tempo, un servizio sullo stampo di Google Stadia, Microsoft Project xCloud, Playstation Now e NVIDIA Geforce Now che offrirà il gioco in streaming senza download anche su hardware di fascia bassa. Tra l’altro Amazon è posizionata come il miglior provider cloud per sfruttare l’infrastruttura AWS per lo streaming.

Quest’anno era prevista una versione anticipata di Project Tempo, ma il Coronavirus potrebbe causare ritardi come per Crucible.