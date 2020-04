YouTube continua con la sua solita voglia di novità, che lo porta a integrare nella piattaforma nuove funzionalità da testare; l’ultima, introdotta oggi, si chiama “Prodotti in questo video“, e punta ad aiutare gli spettatori a scoprire i prodotti citati nei video.

Da oggi su YouTube la nuova funzione “Prodotti in questo video”

Questo quanto riportato nella pagina dedicata sulla guida di YouTube: “per aiutare gli spettatori a scoprire i prodotti, stiamo eseguendo un piccolo esperimento che mostrerà ad alcuni spettatori quali prodotti sono menzionati nel video con nuovi elementi visivi (sovrapposti al video e sotto il video). Ad esempio, in un video dei “10 migliori smartphone nel 2020”, alcuni spettatori vedranno un’icona sul video, insieme a ulteriori informazioni di seguito, che elencano i modelli di telefono inclusi nel video“.

Insomma, al momento non è chiaro come tale funzionalità apparirà dal punto di vista estetico, ne se sarà possibile per i creatori di contenuti sfruttarla per – ad esempio – integrare link per l’acquisto ai prodotti presentati nei video.

Trattandosi di una funzionalità in fase di test, sarà disponibile per un breve periodo di tempo e solo per un piccolo gruppo di persone. Se doveste essere tra i fortunati, non vi resta che lasciare un commento per descrivere meglio questa nuova funzionalità.