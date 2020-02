Quello del trasferimento dati tra gli smartphone Android e l’ecosistema Mac è sempre stato un problema per gli utenti, costretti a ricorrere ad applicazioni che non sempre sono il massimo in termini di semplicità d’uso. MacDroid, applicazione sviluppata da Electronic Team US per risolvere il problema.

Tutto quello che serve è un comune cavo USB e l’applicazione, e si aprirà un’autostrada per il trasferimento dei dati da e verso il vostro smartphone Android. A differenza di molte altre applicazioni già viste in passato, MacDroid attiva la navigazione nativa su macOS, visto che lo smartphone Android viene visto come una qualsiasi unità a disco all’interno del Finder.

Come trasferire file fra Android e macOS con Macdroid

La configurazione è davvero semplice, visto che non ci sono particolari impostazioni da eseguire. Una volta collegato lo smartphone Android sarà sufficiente configurare la modalità MTP per il trasferimento dei dati in maniera rapida. È inoltre possibile, attivando il debug USB sul dispositivo Android, attivare la modalità ADB che consente un trasferimento ancora più veloce.

Se siete stufi di ricorrere a servizi Cloud, app di messaggistica istantanea tipo Telegram o altre soluzioni più o meno valide, MacDroid rappresenta una vera manna dal cielo per chi utilizza un Mac e un dispositivo Android. La versione gratuita consente di operare in sola lettura dallo smartphone, sufficiente se dovete solo trasferire foto e documenti, mentre per sbloccare la versione Pro (disponibile in prova per 7 giorni) è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale dal costo di 19,99 euro, con la possibilità di trasferire i file dal Mac al dispositivo Android.

Potrete quindi modificare direttamente i file senza doverli trasferire, copiare file di grosse dimensioni come film o aggiornamenti del firmware sfruttando la velocità di trasmissione garantita dal cavo USB. Potete scaricare MacDroid dal sito ufficiale raggiungibile a questo indirizzo.