Nel mondo dello storage esterno ci si concentra quasi sempre sui classici SSD portatili già pronti, mentre gli enclosure NVMe ad alte prestazioni restano una categoria sorprendentemente poco considerata. Eppure sono proprio questi accessori a offrire il mix più interessante per chi lavora con file pesanti, perché permettono di sfruttare un SSD interno a piena velocità anche fuori dal PC. Il Terramaster D1 SSD Plus nasce esattamente per questo: dare accesso a 40 Gbps reali e un sistema di dissipazione che permette di vivere tranquilli.

Terramaster D1 SSD Plus design

Il progetto del Terramaster D1 SSD Plus si basa su un’idea molto semplice: un enclosure NVMe può raggiungere prestazioni elevate solo se il design è pensato come un vero corpo dissipante. In questo caso l’intero chassis in alluminio di grado aerospaziale funziona come un grande heat-sink attivo solo per conduzione, senza ventole e quindi senza alcun rumore. La scelta delle 34 alette di raffreddamento impilate, con profilo da 8 mm di lunghezza e 2 mm di spessore, crea un flusso d’aria naturale che disperde il calore anche durante carichi pesanti come trasferimenti multipli o sessioni di montaggio con file 4K.

La dissipazione non si limita alla forma esterna perché Terramaster utilizza anche un pad termico preinstallato in silicone ad alta densità che mette in contatto diretto l’SSD con la scocca. È un dettaglio fondamentale per chi monta SSD PCIe 4.0 molto veloci e tendenzialmente caldi. Il risultato, nei test più stressanti, è una temperatura più stabile che riduce la possibilità di throttling e permette di mantenere velocità superiori ai 3500 MB/s per periodi prolungati.

L’attenzione al design emerge anche nella parte ergonomica. Le superfici sono arrotondate, i bordi levigati e la finitura opaca evita impronte e micrograffi. La presenza di piedini in gomma antiscivolo lo rende stabile sulla scrivania e impedisce la trasmissione di vibrazioni, un aspetto utile soprattutto negli ambienti audio o in studio dove serve silenzio assoluto.

Un altro aspetto molto pratico è la gestione degli SSD quando sono pieni. Con i classici SSD portatili l’unica strada è svuotare metà disco, archiviarlo altrove o comprarne uno nuovo, mentre qui basta sostituire direttamente il modulo NVMe. L’apertura è immediata, si accede all’alloggiamento con una sola vite e nella confezione è incluso anche il piccolo cacciavite necessario. In pochi secondi si può passare da un SSD all’altro senza interrompere il flusso di lavoro e senza dover portare con sé più unità esterne. È una soluzione davvero modulare, pensata per chi gestisce archivi separati o aggiorna la capacità nel tempo in modo semplice e pulito.

Terramaster D1 SSD Plus prestazioni

Quando si parla di enclosure esterni, la differenza la fa sempre l’elettronica interna. Il Terramaster D1 SSD Plus utilizza un bridge USB4/40 Gbps che permette a un SSD PCIe 4.0 NVMe di lavorare vicino ai suoi limiti reali, senza i colli di bottiglia tipici dei box economici. Il risultato è una piattaforma esterna che non “strozza” l’unità e che restituisce prestazioni quasi identiche a quelle di un SSD montato internamente.

Nei nostri test con un drive PCIe 4.0 di fascia alta abbiamo registrato valori nell’ordine dei 3850 MB/s in lettura e 3700 MB/s in scrittura, esattamente nella fascia teorica massima consentita dall’interfaccia 40 Gbps. Non sono numeri cosmetici: sono velocità che consentono di trasferire un file da 3 GB in appena un secondo, aprire progetti video direttamente dal disco esterno e gestire flussi di lavoro che normalmente richiederebbero un SSD interno.

La cosa più interessante è la stabilità sotto carico. Gli SSD PCIe 4.0 possono facilmente cadere in thermal throttling quando la dissipazione è insufficiente, soprattutto durante scritture sequenziali lunghe o quando la cache SLC viene saturata. Qui succede l’opposto: il sistema a 34 alette e la scocca in alluminio mantengono l’unità in un range termico ideale, evitando cali improvvisi di velocità anche dopo trasferimenti prolungati. Il comportamento rimane costante, segno che il case non solo dissipa bene ma lo fa in modo uniforme.

Nei trasferimenti reali il D1 SSD Plus continua a comportarsi come un piccolo “raid personale” da scrivania. File RAW di grandi dimensioni, cartelle con migliaia di foto, progetti ProRes o librerie di sviluppo si spostano con una fluidità che è impossibile ottenere con enclosure USB 10 Gbps o 20 Gbps. E soprattutto non ci sono oscillazioni, micro-lag o rallentamenti progressivi: il throughput resta stabile anche quando l’SSD supera metà capacità.

La vera conclusione è che a dettare il ritmo non è più il box ma la qualità dell’NVMe installato. Con un buon PCIe 4.0 il Terramaster D1 SSD Plus offre prestazioni che trasformano lo storage esterno in uno strumento professionale, adatto a editing 4K, backup massivi, macchine virtuali o progetti di lavoro che richiedono I/O costante e veloce. Un risultato che pochi enclosure riescono a garantire in modo così convincente.

Terramaster D1 SSD Plus prezzo

Il Terramaster D1 SSD Plus è una soluzione che eleva davvero lo storage esterno grazie a prestazioni vicine ai limiti della connessione 40 Gbps, a una dissipazione di livello superiore e a una struttura modulare che permette di sostituire l’SSD in pochi secondi. È un prodotto progettato per chi lavora con file pesanti e ha bisogno di uno strumento affidabile, veloce e stabile nel tempo.

Il prezzo di 83,99 euro lo colloca in una fascia molto competitiva, soprattutto considerando che offre materiali premium, un sistema di raffreddamento ingegnerizzato e una versatilità che i classici SSD portatili non possono garantire. Per chi cerca uno storage esterno realmente professionale, è una delle proposte più complete e sensate oggi disponibili.