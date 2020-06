Svelato alla EA Play 2020, la conferenza di Electronic Arts tenutasi poche ore fa, FIFA 21 è in arrivo il prossimo 2 ottobre. Il gioco di simulazione calcistica è sicuramente uno dei titoli di punta di EA e costituisce un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Nonostante il recentissimo annuncio, Amazon è stata velocissima ad aprire i preordini per l’ultima incarnazione di FIFA, acquistabile in diverse soluzioni.

FIFA 21 in preordine su Amazon per PC, Xbox e PS4

FIFA 21 è preordinabile nella sua versione standard a 69,99 € per PS4 e Xbox One, a 59,99 € per PC e, infine a 49,99 € per Nintendo Switch. A questa soluzione è poi associabile una quantità a scelta di FIFA Points, una valuta digitale spendibile nella modalità FIFA Ultimate Team (FUT) per costruire la propria squadra personalizzata con cui affrontare le partite multigiocatore.

È disponibile al preordine anche la Champions Edition che, oltre al gioco base, include 12 pacchetti Oro Rari per FIFA Ultimate TEAM, un giocatore scelto da un FUT Ambassador e un giocatore di copertina in prestito per cinque partite FUT. Questa edizione del gioco è preordinabile per Ps4 e Xbox One a partire da 89,99 € e per PC a partire da 79,99 €.

In ultimo, la Ultimate Edition di FIFA 21 include tutti i bonus della Champions Edition ma in questo caso i pacchetti Oro Rari sono 24, per un prezzo di partenza di 99,99 € per Ps4 e Xbox One e 89,99 € per PC.

Preordina FIFA 21 su Amazon per PC, PS4 e Xbox