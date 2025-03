Da quando sono stati annunciati al CES 2025 di Las Vegas è passato un bel po’ di tempo ma oggi abbiamo a disposizione una nuova dose di informazioni sui notebook gaming next-gen. Non è ancora il momento di una review completa, non abbiamo ancora tra le mani qualche sample da spremere, ma possiamo già condividervi più informazioni sui primi notebook MSI con il processore Intel® Core™ Ultra 9 285HX e NVIDIA GeForce RTX 5090.

I nuovi processori Intel® Core™ Ultra sono la base per spingere al massimo le RTX 50

Con l’arrivo dei notebook gaming di nuova generazione, l’adozione dei processori Intel® Core™ Ultra segna un passaggio determinante per accompagnare al meglio le GPU NVIDIA RTX serie 50 Blackwell. Il nuovo processore Intel® Core™ Ultra 9 285HX rappresenta la punta di diamante dell’offerta mobile di Intel, con una configurazione ibrida da 24 core – suddivisi in 8 P-core e 16 E-core – e 24 thread, affiancata da frequenze che raggiungono i 5.5 GHz in boost. Le prestazioni sono sorrette da un’architettura moderna prodotta a 3nm (TSMC N3B), da una cache L3 da 36 MB e da 40 MB di L2, e da un TDP variabile da 45 a 160 W, offrendo flessibilità a seconda delle necessità termiche e prestazionali.

Il comparto AI e grafico integrato si presenta con una NPU dedicata (Intel® AI Boost) da 13 TOPS e una GPU integrata capace di 8 TOPS, con supporto al ray tracing, 4 Xe-core e frequenza dinamica fino a 2 GHz. La compatibilità con framework AI come OpenVINO™, DirectML e ONNX RT apre le porte a scenari di produttività avanzata, mentre il supporto nativo a display fino a 8K e l’accelerazione hardware per codec AV1, VP9 e H.265 ne fanno un chip pronto anche per il multimedia e lo streaming. La memoria DDR5 fino a 6400 MT/s (con un massimo di 192 GB) e l’interfaccia PCIe 5.0 completano un profilo tecnico che trova terreno fertile in notebook MSI di fascia alta, pensati per sfruttare tutto il potenziale delle GPU NVIDIA Blackwell e delle applicazioni AI-driven.

Blackwell arriva sui laptop: tutto quello che cambia

Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 50 per notebook introducono un nuovo livello di potenza grafica e intelligenza artificiale nei laptop da gaming e content creation. Basate sull’architettura NVIDIA Blackwell, queste soluzioni combinano core dedicati all’AI, una nuova generazione di unità ray tracing, e un innovativo processore di gestione AI, pensato per gestire simultaneamente carichi grafici e modelli neurali complessi. Il tutto è ottimizzato attraverso le tecnologie della piattaforma NVIDIA Max-Q, che permettono di ottenere notebook più sottili, migliori prestazioni, e una maggiore autonomia rispetto alle generazioni precedenti.

Tra le principali novità spiccano i Tensor Core di quinta generazione, progettati per il massimo throughput con precisione FP4 e per supportare DLSS 4 con Multi Frame Generation e modello Transformer, e i nuovi Ray Tracing Core di quarta generazione, pensati per applicazioni con Mega Geometry ad altissima complessità. Inoltre, i Neural Shaders RTX utilizzano l’intelligenza artificiale per comprimere le texture fino a 7 volte e generare effetti cinematografici e illuminazione avanzata, aprendo nuove possibilità in termini di resa grafica. Un ecosistema che trova terreno fertile su piattaforme come i nuovi notebook MSI con GPU RTX 50, capaci di sfruttare appieno l’integrazione tra hardware avanzato e ottimizzazioni Max-Q per ridefinire il concetto di gaming e produttività in mobilità.

Blackwell e le ottimizzazioni più nascoste

Uno degli aspetti più innovativi ma poco discussi dell’architettura NVIDIA Blackwell riguarda la gestione energetica, profondamente rivista per soddisfare le esigenze di performance elevate senza compromettere l’efficienza, soprattutto su sistemi mobili. Le nuove GPU GeForce RTX 50 per notebook implementano il sistema di Advanced Power Gating più sofisticato mai integrato da NVIDIA, capace di spegnere dinamicamente intere porzioni del chip – comprese le clock tree e l’intera memoria GDDR7 – anche durante periodi brevissimi di inattività, grazie a una logica di gating estremamente granulare. A questo si aggiunge la presenza di rail separati per core e memoria, che permette una gestione indipendente delle tensioni in base al tipo di workload, migliorando le prestazioni e riducendo i consumi in modo mirato.

A rendere ancora più efficace la gestione energetica contribuisce il sistema di Accelerated Frequency Switching, una delle più grandi revisioni architetturali in ambito clocking degli ultimi dieci anni. Questa tecnologia consente alla GPU di modificare la frequenza 1000 volte più rapidamente rispetto alle generazioni precedenti, adattandosi in tempo reale ai cambiamenti nel carico di lavoro. In questo modo è possibile risparmiare energia durante le fasi di inattività e spingere le frequenze al massimo quando richiesto, sempre entro i limiti del power budget disponibile.

In ambito mobilità, la nuova modalità Low Latency Sleep permette alla GPU di entrare in stato di sospensione fino a 10 volte più velocemente rispetto all’architettura Ada Lovelace, estendendo le opportunità di risparmio energetico anche in scenari frammentati. Infine, l’aggiornamento del sistema Battery Boost sfrutta l’intelligenza dell’architettura Blackwell per bilanciare frame rate, qualità visiva e consumo in tempo reale. Grazie a un target a 60 FPS dinamico e a un’analisi contestuale della scena, la GPU è in grado di scendere a 30 FPS nelle fasi meno intense, come nei menu o durante i dialoghi, garantendo così sessioni di gioco più lunghe e fluide anche a batteria.

Nuovi strumenti per i creator

Le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 con architettura Blackwell non si limitano a potenziare il gaming: offrono strumenti avanzati anche per i creator professionisti, specialmente su piattaforme come i notebook MSI di nuova generazione. Una delle principali novità riguarda il supporto nativo alla codifica e decodifica di video H.264/H.265 con chroma subsampling 4:2:2, un formato sempre più diffuso nel mondo del video professionale per il miglior rapporto tra fedeltà cromatica e leggerezza del file. Grazie alla nuova NVENC di nona generazione, è ora possibile esportare video in 4:2:2 fino a 13 volte più velocemente rispetto alle soluzioni CPU-based, ottimizzando il flusso di lavoro in DaVinci Resolve, Premiere Pro e altri software di editing.

Inoltre, la suite NVIDIA Broadcast sfrutta i Tensor Core AI per applicare in tempo reale effetti audio e video come rimozione del rumore, sfondi virtuali e auto-framing, trasformando una semplice postazione mobile in uno studio completo per streaming, podcast e videoconferenze.

MSI AI Robot Tutti i nuovi notebook MSI con GPU RTX Serie 50 integreranno MSI AI Robot, un assistente AI di nuova generazione sviluppato in collaborazione con NVIDIA. Funziona interamente offline, sfruttando l’hardware locale per eseguire comandi in linguaggio naturale e ottimizzare in tempo reale prestazioni e configurazioni. Il sistema si basa su NVIDIA NIM, una tecnologia che abilita inferenze AI dirette sul laptop, rendendo le RTX 50 ideali per machine learning, AI generativa e automazione avanzata. Grazie ai nuovi Tensor Core e all’AI Management Processor (AMP) dell’architettura Blackwell, l’esperienza utente raggiunge un nuovo livello di reattività e intelligenza.

Da desktop a mobile: ecco il DLSS 4 con Multi Frame Generation e Transformer

Nel mondo del gaming su notebook, le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 con architettura Blackwell aprono la strada a un nuovo standard qualitativo, grazie all’introduzione del DLSS 4 e delle sue funzionalità evolute. Il focus principale è sulla tecnologia Multi Frame Generation (MFG), capace di generare fino a tre frame extra per ogni frame renderizzato tradizionalmente. Questa funzione, abilitata dai nuovi Tensor Core di quinta generazione, consente di moltiplicare il frame rate in modo esponenziale, mantenendo al contempo una perfetta fluidità grazie al Flip Metering hardware, che assicura una gestione precisa del frame pacing. MFG non si limita a “creare frame dal nulla”, ma consente un alleggerimento concreto del carico sulla CPU, ottimizzando il bilanciamento tra le risorse in gioco e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.

L’adozione del DLSS su notebook risulta ancora più rilevante: su pannelli di dimensioni ridotte, spesso con diagonali inferiori ai 17 pollici, le eventuali imperfezioni residue legate alla ricostruzione AI risultano praticamente invisibili all’occhio umano, mentre i benefici in termini di prestazioni e autonomia sono immediati. In parallelo, il nuovo modello Transformer del DLSS 4 introduce una rete neurale avanzata basata su self-attention, capace di analizzare in profondità ogni frame per migliorare la nitidezza, ridurre il ghosting e restituire una stabilità superiore agli oggetti in movimento. Il tutto si traduce in un’esperienza visiva che, soprattutto su titoli con Path Tracing come Cyberpunk 2077 o Alan Wake 2, può persino superare la qualità del rendering nativo. Con il supporto della nuova NVIDIA App e la funzione DLSS Override, queste tecnologie saranno estendibili anche a giochi non aggiornati, consolidando il DLSS 4 come componente chiave del gaming next-gen su laptop.

I notebook MSI con Intel® Core™ Ultra e RTX 50 Blackwell con bundle

Chi acquista un notebook MSI con GPU GeForce RTX 5090 o RTX 5080 potrà accedere a un bundle esclusivo pensato per arricchire subito l’esperienza d’uso. La promozione include uno zaino MSI da gaming, un mouse da gioco RGB, un paio di cuffie over-ear e un codice Steam da 30$, da utilizzare per acquistare giochi o contenuti digitali. L’offerta è valida per gli acquisti effettuati tra il 25 febbraio e il 30 aprile 2025, con periodo di riscossione attivo dal 1° marzo al 14 maggio 2025. Ecco i notebook che possono aderire alla promozione bundle.

MSI Raider 18 HX AI

Il MSI Raider 18 HX AI è una delle proposte più estreme della nuova generazione di notebook gaming, pensato per chi cerca prestazioni desktop in formato portatile. Equipaggiato con il processore Intel® Core™ Ultra 9 285HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB di memoria GDDR7, questo modello offre il massimo della potenza per gaming in 4K, rendering 3D e AI generativa. Il display da 18″ UHD+ (3840×2400) MiniLED a 120Hz, in formato 16:10 e con copertura 100% DCI-P3, garantisce una resa visiva senza compromessi, mentre il sistema di archiviazione combina 2TB Gen5x4 SSD e 2TB Gen4x4 SSD per la massima velocità e capacità. Una vera workstation da gioco in formato laptop. Disponibile anche con RTX 5080 e Intel® Core™ Ultra 9 285HX.

MSI Titan 18 HX AI e Dragon Edition Norse Myth

Versione speciale dal design esclusivo, il Titan 18 HX AI Dragon Edition Norse Myth unisce potenza e raffinatezza in un unico chassis. Al suo interno troviamo il processore Intel Core Ultra 9 285HX e la GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop con 16 GB di memoria GDDR7, abbinate a un display da 18″ UHD+ MiniLED a 120Hz, con formato 16:10 e copertura 100% DCI-P3. Lato storage, la configurazione include 2TB Gen5 SSD e 2TB Gen4 SSD, mentre la memoria DDR5-6400 da 64 GB garantisce fluidità anche nei workload più pesanti. Un prodotto che unisce potenza estrema e design iconico. Disponibile anche in versione classica.

MSI Stealth 18 HX AI

Con un design più sobrio e compatto, il Stealth 18 HX AI è pensato per chi cerca un notebook potente ma facile da trasportare. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core Ultra 9 275HX, affiancato dalla GPU RTX 5080 Laptop con 16 GB di memoria GDDR7. Il display MiniLED UHD+ da 18″ a 120Hz in formato 16:10 garantisce alta fedeltà cromatica grazie alla copertura 100% DCI-P3, mentre il sistema di archiviazione si affida a 2 TB di SSD NVMe Gen4 e 32 GB di RAM DDR5-5600, per un bilanciamento ideale tra efficienza e prestazioni.

I notebook MSI con Intel® Core™ Ultra e RTX 5080 già in sconto

MSI Vector 16 HX AI

Il MSI Vector 16 HX AI rappresenta una delle porte d’ingresso più interessanti alla nuova generazione di notebook con GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 9 275HX, schermo QHD+ da 16″ a 240Hz in formato 16:10 e un pannello IPS con copertura 100% DCI-P3, offre un’esperienza di gioco e produttività di alto livello a un prezzo già scontato rispetto al listino. Con 16 GB di RAM DDR5-5600 e 1TB di SSD NVMe Gen4, si posiziona come una delle opzioni più accessibili nella fascia RTX 5080 e destinata a diventare ancora più competitiva nei prossimi mesi. Pur non partecipando alla promozione bundle in corso, il prezzo di lancio ridotto lo rende un’ottima scelta per chi cerca prestazioni avanzate in un formato più compatto e bilanciato.