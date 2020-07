Questa mattina AVM ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento software per i suoi noti ed apprezzati FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Repeater 2400: la nuova versione FRITZ!OS 7.20 è disponibile a partire da oggi e introduce un gran numero di novità.

FRITZ!OS 7.20: le novità per FRITZ!Box e FRITZ!Repeater

FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Repeater 2400 sono prodotti estremamente validi e tra i più apprezzati nelle rispettive categorie (tanto che non faticano a trovare posto nelle nostre guide agli acquisti).

Con il rilascio del nuovo aggiornamento FRITZ!OS 7.20, gli utenti hanno a disposizione una lunga lista di nuove funzioni – tra cui il Wi-Fi Mesh più potente, connessioni VPN più veloci, uno storage di rete ad alte prestazioni, novità per Smart Home, telefonia e FRITZ!Fon – oltre a miglioramenti in termini di sicurezza grazie al nuovo standard di crittografia WPA3.

In aggiunta a queste novità, inoltre, è attivo il supporto ai nuovi standard per le chiamate telefoniche e il DNS su TLS (Domain Name System resolution over TLS-encrypted TCP connections).

AVM ha raggruppato le novità più importanti del nuovo aggiornamento in aree tematiche e caratteristiche. A questo link trovate l’elenco completo con oltre 100 voci, mentre qui di seguito trovate un riepilogo di quelle più importanti:

Wi-Fi e rete Mesh

Con il nuovo aggiornamento, tutti i modelli FRITZ!Box e FRITZ!Repeater supportano WPA3, il nuovo standard per una rete Wi-Fi più sicura. La nuova funzionalità “Performance Mesh Steering” migliora la connessione Wi-Fi dei dispositivi mobili collegati alla rete. Inoltre, la selezione automatica dei canali del FRITZ!Box è stata migliorata e considera il Mesh Repeater come parte integrante dell’ambiente Wi-Fi. Questo garantisce la scelta automatica del canale migliore per la rete Wi-Fi Mesh di FRITZ!. L’accesso Wi-Fi per gli ospiti permette di impostare un hotspot Wi-Fi pubblico sul quale i dati vengono trasmessi in modo sicuro grazie alla crittografia wireless Enhanced Open/Opportunistic (OWE). Gli utenti possono collegarsi ad un hotspot Wi-Fi in modo semplice e sicuro, ad esempio nei bar o negli studi medici, senza dover inserire una password. Il modello FRITZ!Box ad alte prestazioni come il FRITZ!Box 7590 può utilizzare la larghezza di banda del canale Wi-Fi a 160 MHz in modo che i dati trasmessi nella banda a 5 GHz siano trasmessi ancora più velocemente in combinazione con i dispositivi Wi-Fi compatibili.

Internet

Grazie alla nuova funzione di blocco dei dispositivi collegati, l’accesso a Internet può essere attivato e disattivato con un semplice clic. Grazie alla nuova funzione DNS over TLS, gli utenti sono più protetti quando sono online. I modelli FRITZ!Box 7590, 7530 e 6890 LTE supportano il “VDSL Long Reach” con cui è possibile sfruttare velocità di download elevate anche su lunghe distanze tra i box di rete e il FRITZ!Box, a condizione che il service provider supporti questa nuova tecnologia.

VPN

La velocità di trasmissione delle connessioni VPN è quasi tre volte più veloce ed è perfetta per uno scambio sicuro di dati tra la casa e l’ufficio e per il dial-up VPN verso il FRITZ!Box (per esempio FRITZ!Box 7590). Ulteriori miglioramenti includono la limitazione della connessione VPN a determinati dispositivi di rete e la configurazione delle impostazioni per il supporto NetBIOS per le singole connessioni VPN.

FRITZ!Fon

Sono disponibili nove nuove suonerie ed è possibile selezionare le impostazioni audio per i media e le chiamate telefoniche. L’inserimento dei numeri telefonici è ancora più semplice grazie alla rubrica telefonica intelligente che suggerisce i numeri possibili quando si inserisce un nuovo numero. Il FRITZ!Fon ha una nuova schermata iniziale che permette di visualizzare la temperatura di un device FRITZ! per la Smart Home, come il pulsante intelligente FRITZ!DECT 440, la valvola per radiatori FRITZ!DECT 301 o le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210.

Telefonia

FRITZ!OS 7.20 supporta la trasmissione vocale criptata secondo gli standard TLS e SRTP. Con FRITZ!OS 7.20, FRITZ!Box supporta un numero ancora maggiore di elenchi telefonici per una gestione più semplice di tutti i contatti: Apple (iCloud) e contatti CardDAV. FRITZ!OS 7.20 aggiunge anche una serie di miglioramenti alla segreteria telefonica, al fax e al sistema di blocco delle chiamate.

Smart Home

L’interfaccia per la gestione della Smart Home ha un design completamente rivisto e rende più semplice la gestione dei dispositivi collegati. FRITZ!OS 7.20 supporta la FRITZ!DECT 500 LED, presto disponibile sul mercato, e l’interruttore a quattro pulsanti FRITZ!DECT 440.

Interfaccia utente multilingue e archiviazione di rete

Con la versione 7.20 di FRITZ!OS gli utenti possono selezionare la loro lingua e il loro paese: è possibile scegliere fino a sei lingue (tedesco, inglese, francese, italiano, polacco, olandese, spagnolo) e più di 40 paesi. Per coloro che utilizzano il FRITZ!Box come memoria di rete – il FRITZ! NAS – le prestazioni sono migliorate grazie alle funzioni del drive di rete Windows per l’accesso ai supporti di memorizzazione USB. Con questo aggiornamento il FRITZ!Box supporta anche i protocolli di file sharing SMB v2 e v3.

Come installare il nuovo aggiornamento

Per installare FRITZ!OS 7.20 sui vostri FRITZ!Box 7590 e FRITZ!Repeater 2400, non dovete fare altro che entrare nell’interfaccia utente dedicata e fare clic sulla voce apposita. La disponibilità di nuovi update può essere verificata nella schermata home del FRITZ!Box, dove compare la relativa indicazione.