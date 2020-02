Tra i tanti aggiornamenti facoltativi proposti con grande regolarità dal sistema di update di Windows 10 c’è anche KB4532695, sviluppato per risolvere un errore ma dal quale è meglio stare alla larga.

Il nuovo aggiornamento è stato rilasciato da Microsoft per risolvere un problema che rendeva di fatto inutilizzabile la casella di ricerca nelle finestre di Esplora Risorse. A quanto pare però oltre a risolvere tale problema la nuova patch crea grossi problemi agli utilizzatori di Windows 10, tanto che è sconsigliata l’installazione in ambienti produttivi.

Secondo numerose segnalazioni che stanno circolando in Rete negli ultimi giorni infatti, dopo l’installazione compaiono schermate blu (le tanto temute BSOD – Blue Screen of Death) mentre in alcuni casi il tempo di avvio del sistema operativo aumenta in maniera spropositata.

Inoltre l’aggiornamento KB4532695 sembra creare problemi ai driver audio, anche se questo malfunzionamento è limitato solamente ad alcune configurazioni hardware specifiche.

Se avete installato l’update e non avete riscontrato problemi vi suggeriamo di rimuoverlo il prima possibile, mentre se il PC risulta bloccato dovrete eseguire un Ripristino di Sistema a una data antecedente l’installazione in oggetto.