Come previsto, la Ferrari SF1000 che parteciperà al mondiale di Formula 1 2020 è stata ufficialmente svelata a Reggio Emilia, sul palco del teatro Romolo Valli. La nuova monoposto della Scuderia Ferrari, che punterà al titolo iridato della prossima stagione, è il frutto dello sviluppo della vettura dello scorso anno: la vera rivoluzione attesa per il 2021 con le modifiche al regolamento.

Ecco la Ferrari SF1000: nuovo design e rimandi al passato

La Ferrari SF1000 è stata ufficialmente presentata dal team principal Mattia Binotto e, come trapelato in precedenza, presenta alcuni “omaggi” alle monoposto del passato. In particolare troviamo numeri bianchi ben visibili con profilo sottile, un rimando alla vettura guidata nel 1979 da Scheckter (vincitrice del titolo piloti e costruttori) e alla “27” di Gilles Villeneuve. La location, a Reggio Emilia, è stata scelta per rendere omaggio al tricolore italiano.

Confermata anche quest’anno la vernice opaca, che fa risparmiare qualche grammo, ma questa volta il colore rosso è più scuro (lo scorso anno virava un po’ sull’arancione e alcuni non avevano apprezzato). A primo impatto il design della Ferrari SF1000 è piuttosto simile a quello della SF90, ma analizzando i dettagli è possibile apprezzare maggiormente gli sforzi della casa di Maranello: tanti ovviamente i miglioramenti sotto al “cofano”, con Mattia Binotto che la definisce come “molto diversa” dalla SF90 (soprattutto nella parte posteriore).

Si notano subito, oltre al colore “più rosso”, i dettagli in carbonio della SF1000 e il dualismo rosso-nero della colorazione. Evidenti le differenze con la SF90 nella parte posteriore, dove sembra essersi concentrato il lavoro della Scuderia Ferrari, ma anche nell’ala anteriore particolarmente importante. I dettagli tecnici della Ferrari SF1000 non sono ancora stati svelati, ma siamo certi che ne sapremo di più nelle prossime ore

Immagini della Ferrari SF1000

Ferrari SF1000: i piloti che punteranno al titolo 2020 di Formula 1

Per la stagione 2020 Scuderia Ferrari ha confermato la sua squadra di piloti: al volante delle due SF1000 che prenderanno posto sulla griglia di partenza troveremo il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e il promettente monegasco Charles Leclerc.

Il contratto del campione tedesco è in scadenza e i dubbi riguarderanno la stagione successiva, quella che prenderà il via nel 2021, mentre il giovane Leclerc è stato “blindato” lo scorso dicembre con un contratto di cinque anni e uno stipendio triplicato rispetto a quello del primo accordo.

Campionato mondiale di Formula 1 2020: calendario dei GP

Il campionato mondiale di Formula 1 2020, al quale Ferrari parteciperà proprio con la sua SF1000, prenderà il via il prossimo 15 marzo 2020 con la consueta tappa all’Albert Park Circuit di Melbourne (Australia). Quest’anno sono previsti 22 Gran Premi (record), sempre che venga confermato quello cinese previsto per il 19 aprile a Shanghai, e la gara finale si terrà il 29 novembre ad Abu Dhabi (Yas Marina Circuit).

Ecco il calendario completo:

15 marzo – Australia – Albert Park Circuit di Melbourne

– Albert Park Circuit di Melbourne 22 marzo – Bahrain – Bahrain International Circuit di Manama

– Bahrain International Circuit di Manama 5 aprile – Vietnam – Hanoi Street Circuit

– Hanoi Street Circuit 19 aprile – Cina – Shanghai International Circuit

– Shanghai International Circuit 3 maggio – Paesi Bassi – Circuito di Zandvoort

– Circuito di Zandvoort 10 maggio – Spagna – Circuit de Catalunya di Montmeló

– Circuit de Catalunya di Montmeló 24 maggio – Monaco – Circuit de Monaco

– Circuit de Monaco 7 giugno – Azerbaijan – Circuito di Baku

– Circuito di Baku 14 giugno – Canada – Circuit Gilles Villeneuve di Montréal

– Circuit Gilles Villeneuve di Montréal 28 giugno – Francia – Circuit Paul Ricard di Le Castellet

– Circuit Paul Ricard di Le Castellet 5 luglio – Austria – Red Bull Ring di Spielberg

– Red Bull Ring di Spielberg 19 luglio – Gran Bretagna – Silverstone Circuit

– Silverstone Circuit 2 agosto – Ungheria – Hungaroring di Mogyorod

– Hungaroring di Mogyorod 30 agosto – Belgio – Circuit de Spa-Francorchamps di Stavelot

– Circuit de Spa-Francorchamps di Stavelot 6 settembre – Italia – Autodromo nazionale di Monza

– Autodromo nazionale di Monza 20 settembre – Singapore – Singapore Street Circuit

– Singapore Street Circuit 27 settembre – Russia – Sochi Autodrom

– Sochi Autodrom 11 ottobre – Giappone – Circuito di Sukuza

– Circuito di Sukuza 25 ottobre – USA – Circuito delle Americhe di Austin (Texas)

– Circuito delle Americhe di Austin (Texas) 1 novembre – Messico – Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico

– Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico 15 novembre – Brasile – Autodromo Jose Carlos Pace di San Paolo

– Autodromo Jose Carlos Pace di San Paolo 29 novembre – Emirati Arabi Uniti – Yas Marina Circuit di Abu Dhabi

Gli avversari della Ferrari SF1000 nel campionato 2020

La Ferrari è la prima scuderia a presentare dal vivo la sua nuova monoposto (Haas l’ha già svelata online). Le principali avversarie per il campionato saranno quasi certamente Red Bull Racing (12 febbraio) e Mercedes AMG (14 febbraio), con la possibilità di “rientro” di qualche outsider come Renault (12 febbraio) e McLaren (13 febbraio).

Le altre monoposto saranno svelate il 14 febbraio (Alpha Tauri, ossia la “vecchia” Toro Rosso), il 17 febbraio (Racing Point e Williams) e il 19 febbraio (Alfa Romeo Racing). Per quale scuderia di F1 farete il tifo quest’anno?