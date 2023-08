Oggi vi proponiamo una comparativa tra diversi dongle per rendere wireless il vostro Android Auto cablato. Sappiamo bene che la maggior parte delle auto non sono compatibili con la trasmissione wireless dei sistemi Android Auto e Apple CarPlay, esistono però questi semplici accessori che vanno collegati alla porta USB dati del sistema di infotainment e come per magia vanno a sistemare il problema.

Non sono propriamente economici ma permettono di aggiungere una funzione molto comoda alla propria auto con un’installazione non invasiva e semplicissima, senza bisogno di fare modifiche particolari o di rivolgersi ad installatori professionali. Ne abbiamo selezionati quattro e li abbiamo provati per voi, eccoci quindi con una comparativa con pro e contro di ogni modello.

I vantaggi di Android Auto Wireless

Tutti i prodotti di cui vi parleremo fanno fondamentalmente la stessa cosa: rendono wireless il collegamento tra smartphone e il sistema di infotainment per sfruttare Android Auto. Condizione imprescindibile è che la vostra vettura sia già compatibile con Android Auto via cavo, diversamente dovrete guardare altrove e questi gadget non vi saranno utili.

Il vantaggio principale è quello di non avere cavi volanti che girano per l’auto, tutto sarà molto semplice perché sedendosi al posto guida, anche con lo smartphone in tasca, si avvierà il collegamento con Android Auto Wireless, senza bisogno di compiere ulteriori operazioni o collegamenti.

L’unico vero limite invece è quello dei consumi energetici del telefono, che collegato senza fili, non potrà ricaricarsi e anzi, si scaricherà molto velocemente dovendo sostenere una trasmissione continua al sistema di infotainment. In questi casi l’ideale è avere a disposizione un pad di ricarica wireless sull’auto, altrimenti sarete costretti a collegare il telefono ad un cavo per la ricarica, vanificando l’obiettivo di non averne in giro per la plancia.

Android Auto Wireless potrà comunque tornarvi utile per brevi tragitti, per esempio spostandosi in città e a maggior ragione se prevedete di salire e scendere dall’auto più volte.

Motorola MA1

È quello che possiamo considerare come “ufficiale” perché certificato da Google stessa e prodotto da una grande azienda del tech come Motorola. La sua principale caratteristica è di avere la capsula contenente l’hardware attaccata in tutt’uno con il cavo piatto con spinotto USB, questo lo rende resistente e bello da vedere ma potenzialmente scomodo, in quanto non sarà possibile andarlo a nascondere lontano dalla presa USB dell’auto. Va considerato inoltre che l’unico spinotto è USB full size, dunque facilmente incompatibile con le porte Type-C che stanno sempre più popolando le plance delle auto di recente costruzione.

Il funzionamento è essenziale: si fa un primo abbinamento via Bluetooth, poi verrà eseguita una breve configurazione e da quel momento in poi non sarà più necessario intervenire. Lo smartphone si collegherà automaticamente al dongle via WiFi per la trasmissione di Android Auto, nessuna opzione di configurazione possibile, nessuna app da installare. È davvero tutto qui.

Le prestazioni sono ottime, non è il più veloce nell’accensione ma dopo il primo caricamento non ci saranno rallentamenti, è poi presente un tasto che permette di fare lo switch rapido tra due smartphone memorizzati. Tenete presente comunque che lo switch a caldo spesso manda in confusione il sistema di infotainment, per cui non fateci troppo affidamento.

Questa estrema semplicità è croce e delizia di Motorola MA1 (recensione), da un lato è assolutamente pratica, dall’altro in caso di malfunzionamenti o configurazioni particolari non si potrà intervenire. C’è da dire che tra tutti i prodotti che vi presentiamo, lui è senza dubbio quello più affidabile e stabile, mai un intoppo.

Pro: Configurazione semplice, ottimo funzionamento generale, venduto su Amazon.

Configurazione semplice, ottimo funzionamento generale, venduto su Amazon. Contro: Cavetto corto e non staccabile

Cavetto corto e non staccabile Prezzo: 89 Euro

Acquista Motorola MA1 su Amazon

Ottocast A2Air Pro

Il funzionamento di base è simile per concetto a quello di Motorola MA1, non c’è una companion app da installare sullo smartphone e per la prima configurazione bisognerà semplicemente effettuare un accoppiamento Bluetooth, dopodiché Android Auto wireless si avvierà automaticamente.

Rispetto al Motorola MA1 non abbiamo un cavetto fisso ma staccabile, in confezione ne troverete due, con connettore USB full size e con connettore di tipo C, sul lato del dongle invece c’è la sola porta type-c. Ottocast A2Air Pro si presenta molto bene, è in plastica ma impreziosito da una piramide tridimensionale disegnata da sottilissime strisce LED, che fungono anche da LED di stato, cambiando colore.

A2Air Pro è senza dubbio il più veloce tra le nostre proposte ed anche il più caro, si accende in poco più di 15 secondi e le prestazioni sono impeccabili. La stessa casa commercializza anche una versione meno potente (senza il “pro”) che vi permette di risparmiare una quarantina di Euro, questa si trova su Amazon, mentre il Pro solo sul sito ufficiale, che garantisce comunque 30 giorni di reso gratuito e spese di spedizione free.

Pro: Molto veloce, configurazione semplice, stabile e affidabile (su Amazon si trova solo la versione non Pro), cavo staccabile.

Molto veloce, configurazione semplice, stabile e affidabile (su Amazon si trova solo la versione non Pro), cavo staccabile. Contro: un solo dispositivo abbinato per volta, prezzo

un solo dispositivo abbinato per volta, prezzo Prezzo: 116 Euro (ma in questi giorni c’è un codice sconto che porta il prezzo a 83 Euro)

Acquista Ottocast A2Air su Amazon (versione meno potente)

Acquista Ottocast A2Air Pro sul sito ufficiale (codice sconto OTOCAR30)

AA Wireless

AA Wireless è quello più longevo (vai alla recensione) e di gran lunga il prodotto più completo nella nostra selezione, a far la differenza non è il dongle in sé, che anzi è piuttosto semplice e nemmeno così ben rifinito, ma è l’applicazione di gestione, che offre all’utente una pletora di possibilità di utilizzo, regolazioni e personalizzazioni. Anche lui ha il cavetto staccabile, in confezione ne troverete due ben rifiniti con rinforzo in corda.

Dicevamo che il punto forte di AA Wireless è l’applicazione, ben realizzata dal punto di vista grafico e veramente ricchissima di opzioni. Una volta trovato il setup ideale non ci saranno grandi differenze rispetto agli altri, ma grazie alle tante regolazioni sarà possibile trovare la quadra con la totalità dei sistemi di infotainment ed eventualmente personalizzare il comportamento del dongle. Ad esempio questo è l’unico gadget che risolve il problema delle USB sempre alimentate che potrebbero scaricare la batteria dell’auto se il dongle rimane collegato, oppure è l’unico con cui è possibile dare una priorità di collegamento e associare fino a 10 dispositivi, effettuare una correzione per un bug tipico sui sistemi VAG o GM, attivare una trasmissione audio verso un dispositivo secondario, fare in modo che Android Auto si avvii senza bisogno di premere tasti sul display e così via, ce n’é per tutti i gusti.

Tutte questi settings hanno un aspetto negativo, per molti potrebbero essere confusionari ed inutili, esponendo l’utente alla scelta di impostazioni sbagliate che creano solamente problemi.

Pro: tante impostazioni, app per associare più dispositivi, funziona con qualunque auto

tante impostazioni, app per associare più dispositivi, funziona con qualunque auto Contro: saltuarie disconnessioni, non è venduto su Amazon (30 giorni di reso gratuito, spedizione da Germania a 6 Euro)

saltuarie disconnessioni, non è venduto su Amazon (30 giorni di reso gratuito, spedizione da Germania a 6 Euro) Prezzo: 79 Euro

Acquista AA Wireless sul sito ufficiale.

Carsifi

È arrivato cronologicamente dopo AA Wireless e ne va a riprendere il funzionamento, anche per lui c’è un’applicazione di gestione che consente di regolare alcune impostazioni (molte meno rispetto ad AA Wireless) ma in più è presente un tasto che consente di effettuare uno switch rapido tra un telefono e l’altro già associati. Come al solito troviamo il cavetto con maschio type-c staccabile e una dimensione della scatola particolarmente ridotta, completamente in plastica.

Carsifi rispetto agli altri non ha aspetti realmente degni di nota e risulta quindi il meno interessante del gruppo, anche perché costoso e non venduto su Amazon. C’è da dire comunque che grazie all’applicazione è difficile che non si riescano a risolvere eventuali incompatibilità.

Pro: Completo, ha sia l’app che il tasto di switch rapido

Contro: meno rifinito di AA Wireless, configurazione un po’ macchinosa

Prezzo: 81 Euro + 10 di spedizione

Acquista Carsifi sul sito ufficiale