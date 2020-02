Non rientra tra i piani a breve termine di Instagram lo sviluppo di un’app per iPad. A frenare le speranze di coloro che percepivano ormai maturi i tempi per il rilascio di una versione dell’app dedicata al tablet di Cupertino è il CEO Adam Mosseri, che tramite un tweet ha spiegato come Instagram per iPad di sicuro non vedrà la luce nel futuro prossimo.

“Abbiamo cose più importanti sulle quali lavorare”, ha chiosato il CEO. Instagram certamente possiede gli strumenti necessari a quantificare quanti iPad sarebbero pronti ad utilizzare un’app dedicata, e dunque dobbiamo dedurre che per il momento il gioco non varrebbe la candela.

L’app di Instragram per iPad potrebbe arrivare in futuro

Del resto lo stesso Mosseri ha ammesso che l’intenzione di sviluppare Instagram per iPad esiste, ma i progetti che impegnano attualmente la società in rapporto al numero di impiegati tengono lontana l’inizio dei lavori: “Abbiamo molte cose da fare e l’app per iPad non è ancora il miglior progetto su cui concentrare la nostra attuale forza lavoro”.

Siamo sicuri che nel momento in cui il potenziale pubblico che potrebbe confluire su Instagram attraverso un iPad dovesse aumentare ancora, in quel momento Instagram troverebbe uomini e risorse per avviare un progetto che certo sarebbe stato auspicabile completare ormai diversi anni fa.

Anche voi attendete l’app Instagram per iPad? Fateci sapere la vostra nei commenti.