Google è ben cosciente del calo di entrate per le redazioni che hanno visto un vertiginoso calo della pubblicità per via della pandemia da COVID-19, ed in queste ore svela alcune delle iniziative per luglio 2020 per Google News.

Tante iniziative per editori e non solo

Ad esempio, in Indonesia è stato avviato un programma di informazione chiamato Google for Media che permette agli editori di condividere le proprie lezioni relative alla partecipazione ai programmi GNI con le reti locali di informazione. Durante il primo evento chiamato Innovating in the Newsroom, i presentatori hanno mostrato le pratiche per mettere in piedi una strategia di crescita ed innovazione circa la presenza online delle varie testate.

La compagnia ha inoltre lanciato un programma di training pensato per aiutare i creatori di podcast ad imparare ad utilizzare il sistema di analisi del traffico, Google Podcasts Manager. Tramite esso i creatori riusciranno a comprendere meglio il tipo di audience fidelizzato al podcast e come raggiungere nuovi ascoltatori tramite Google. È stato inoltre avviato anche un nuovo round di domande di partecipazione al programma Google Podcast di quest’anno (in collaborazione con PRX), tramite cui le voci poco rappresentate del panorama podcast potranno fare affidamento ad un corso di formazione, attrezzature e finanziamenti gratuiti.

Queste e tante altre iniziative sono disponibili nella pagina ad hoc realizzata da Google.