Si chiama Mobvoi TicWatch GTX ed è un nuovo smartwatch dedicato a chi è alla ricerca di una soluzione alternativa a Wear OS by Google davvero economica.

Disponibile in pre-ordine negli Stati Uniti, questo device sarà venduto ad appena 59 dollari, prezzo giustificato da una scheda tecnica da modello entry level.

Le caratteristiche di Mobvoi TicWatch GTX

Tra le principali feature di Mobvoi TicWatch GTX troviamo un display TFT da 1,28 pollici in una cassa con diametro da 48 mm, un processore RLC8762C, appena 160 kb di RAM, un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7), una scocca resistente all’acqua (con certificazione IP68), oltre una dozzina di modalità allenamento e un sistema di monitoraggio della qualità del sonno.

Altro aspetto molto interessante del nuovo smartwatch di Mobvoi è rappresentato dalla sua batteria che, a dire del produttore, è in grado di garantire fino a 10 giorni di autonomia (o 7 giorni in modalità normale) con una ricarica. Risultato ben lontano da quello che i device Wear OS riescono solitamente ad offrire.

Purtroppo il produttore non ha fornito particolari dettagli sul software dello smartwatch, sicuramente meno completo rispetto a Wear OS ma che potrà contare su una funzione che estrae le foto dal telefono ed oltre 20 watch face.

Restiamo in attesa di informazioni sulla disponibilità di Mobvoi TicWatch GTX in Italia e sul suo prezzo. L’esordio negli Stati Uniti è in programma per il 3 settembre.